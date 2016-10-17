  1. استانها
  2. مازندران
۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۲۹

مازندران رتبه اول بسته رونق تولید را در کشور کسب کرد

مازندران رتبه اول بسته رونق تولید را در کشور کسب کرد

ساری - مازندران رتبه اول بسته رونق تولید را در کشور کسب کرد و لوح تقدیر وزیر صنعت، معدن و تجارت به ربیع فلاح جلودار استاندار اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری مازندران، در لوح تقدیر وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به ربیع فلاح جلودار استاندار مازندران و رئیس کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مازندران است: ازآنجاکه استان مازندران در اجرای برنامه تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط، تاکنون از عملکرد مناسبی برخوردار بوده و در حال حاضر نیز رتبه اول کشوری را به خود اختصاص داده است، بدین‌وسیله از تلاش‌های ارزنده جنابعالی و همکاران محترمتان، تقدیر و تشکر می‌کنم.

در بخشی دیگری از این لوح تقدیر تصریح‌شده است: با عنایت به این‌که در میانه این اقدام مهم از اهداف و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی هستیم، لذا توفیق کامل در راستای تحقق این امر خطیر و نیل به رونق اقتصادی، مستلزم حفظ و اعتلای تلاش‌های به‌عمل‌آمده تا پایان است.

قابل‌ذکر است این لوح تقدیر امروز توسط معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در محل وزارت صنعت و معدن و تجارت به استاندار مازندران اهدا شد.

کد مطلب 3798201

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها