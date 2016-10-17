وزیر اطلاعات: امروز آرامش بی نظیری بر کشور حاکم است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمود علوی وزیر اطلاعات امروز دوشنبه (۲۶ مهر ۹۵) در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان خراسان جنوبی با بیان اینکه وزارت اطلاعات برای این تاسیس شده است تا مشکلات با پیشگیری حل شود و نگذاریم مشکلات، امنیتی شود گفت: هنر و وظیفه وزارت اطلاعات این است که مسائل اجتماعی را در مرحله اجتماعی بودن حل کند و نگذارد مشکلات سیاسی - امنیتی و هزینه ها زیاد شود.

علوی با بیان اینکه خیلی از مسائل امنیتی ریشه جغرافیایی، اجتماعی و اقتصادی دارد، افزود: این گونه مسائل باید همان زمانی که رخ می دهد، حل شود تا مسئله امنیتی نشود.

وزیر اطلاعات با اشاره به اینکه دولت در شرایط سختی روی کار آمد گفت: با همه سختی ها امروز آرامش بی نظیری بر کشور حاکم است.

حجت الاسلام سید محمود علوی با اشاره به اینکه دولت، دولت سیاسی نیست افزود: همه تلاش دولت این است که مشکلات کشور به صورت اصولی رفع شود.

وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی استانی حساس و مرزی است گفت: امروز با وجود همه ناامنی های منطقه، امنیتی بر ایران اسلامی حکم فرماست که در هیچ کشوری وجود ندارد.

وزیر اطلاعات به درگیری و ناامنی در برخی کشورهای منطقه هم اشاره کرد و افزود: دشمنان ایران اسلامی بسیار تلاش کردند که در ایران ناامنی ایجاد کنند، اما با تلاش سربازان گمنام امام زمان(عج)، و سایر نیروها هیچگاه موفق نبوده اند و ان شالله نخواهند بود.

حجت الاسلام سید محمود علوی این امنیت را حاصل یک تلاش جمعی در کشور دانست و گفت: همه مسئولان در تلاشند تا دغدغه های مردم رفع شود.

پس از این دیدار وزیر اطلاعات به دیدار امام جمعه بیرجند رفت و در ابتدای سخنان خود از فرهنگ بالای مردم استان گفت.

حجت الاسلام سید محمود علوی به اتحاد و همبستگی علما و بزرگان خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: این همبستگی باعث وحدت و دلگرمی مردم و استحکام جامعه می شود.

وی به مشکل کم آبی و تشدید آن بدلیل کاهش بارندگی ها در بسیاری از نقاط کشور اشاره کرد و افزود: دولت تلاش می کند این مشکلات را برطرف کند اما پروژه های آبرسانی بسیار پرهزینه و زمان بر است که امیدورایم مردم از نتایج این طرحها بهره مند شوند.

وزیر اطلاعات با اشاره به اینکه مدیران کشوری زمانی می توانند به وظیفه خود به خوبی عمل کنند که امنیت در کشور حکم فرما باشد گفت: امروز این امنیت در سایه رهبری مقام معظم رهبری (حفظه الله) و با تلاشهای سربازان گمنام امام زمان (عج)، نیروهای مسلح و همه دستگاهای اجرایی و قضایی برقرار است و همدلی و همگرایی بی نظیری بر کشور حکم فرماست.

حجت الاسلام علوی به ابراز خرسندی رهبر معظم انقلاب (حفظه الله) از تعامل وزارت اطلاعات با سایر دستگاهای اطلاعاتی و نظامی اشاره کرد و افزود: وزارت اطلاعات در هر قسمتی که بتواند اثر گذار باشد، با جان و دل کمک خواهد کرد.

شایان ذکر است وزیر اطلاعات صبح امروز به استان خراسان جنوبی سفر و در فرودگاه بیرجند مورد استقبال مسولان استانی قرار گرفته است.