«سرگردون ۲» وارد شبکه نمایش خانگی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند اجتماعی «سرگردون ۲» به کارگردانی محمد طادی در ۶۰ دقیقه در دو بخش به پدیده ماهواره و آسیب شناسی مسائل و مشکلات مربوط به آن و همچنین موضوع شبکه های اجتماعی می پردازد.

در این مستند هنرمندانی چون بهنوش بختیاری، کتایون ریاحی، عبدالرضا اکبری حضور دارند و از کارشناسی چون بهروز افخمی، علی معلم، محمد حسین لطیفی و محمود هندی پور و شهرام اسلامی در این مستند حضور دارند.

از ویژگی های این مستند بررسی آسیب شناسانه برنامه های پرمخاطب شبکه های ماهواره ای چون «آکادمی» و «استیج» در شبکه من و تو است که توسط کارشناسان مستند صورت می گیرد.

سه سال پیش «سرگردون ۱» به کارگردانی محمد طادی با حضور ستارگان سینمای ایران چون رامبد جوان، مصطفی زمانی، کوروش تهامی، پریوش نظریه، لعیا زنگنه و کارشناسی بزرگانی چون فرشته طائرپور، علی معلم، خسرو معتضد، شاهین فرهنگ و شهرام اسلامی به بررسی آسیب شناسانه برنامه های شبکه های ماهواره ای چون «بفرمایید شام» و «حریم سلطان» پرداخته بود که پس از توزیع با عکس العمل های شدیدی از سوی شبکه های ماهواره ای روبرو شد.

تهیه کنندگی «سرگردون ۲» را سید صابر امامی بر عهده داشت و دیگر عوامل این مستند به شرح زیر است:



کارگردان: محمد طادی، دستیار اول کارگردان: علی طالبی، مدیر تولید: سید محمدحسین نعمتی، تدوین: مجتبی حسن زاده، تصویربردار: حسین رکاوندی، صدابردار: علی سرچشمه، مجری طرح: محسن حسن زاده.