سازوکار نظارتی برای تضمین بازار شرکتهای فناوری تدوین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین دوایی مرکزی با تاکید بر اینکه حمایت از تولید داخل به عنوان برنامه اقتصاد مقاومتی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت دقیق دنبال می شود، گفت: در حال تدوین سازوکار نظارتی جهت تضمین بازار شرکت های داخلی دارای تولیدات با کیفیت هستیم.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به حمایت این وزارتخانه از شرکتهایی که به دنبال کسب بازارهای جدید هستند، گفت: تسهیل حضور شرکتهای نوآور ایرانی در دیگر کشورها توسط دولت، می تواند زمینه حضور این شرکت ها را در بازار منطقه فراهم کند.

دوایی مرکزی به ۴ فرمول در زمینه اعطای وام وجوه اداره شده اشاره کرد و گفت: این منابع را می توان به صورت تسهیلات کم بهره در اختیار بخش خصوصی قرار داد.

وی با بیان اینکه در فرمول جدید با در نظر گرفتن شرایط شرکتهای کوچک تر سعی شده رقابت منصفانه ای شکل بگیرد گفت: در فرمول قبلی رقابت منصفانه نبود و شرکتهای کوچک نمی توانستند با شرکت های بزرگ تر رقابت کنند در حالی که با تغییر مناسب فرمول ارائه وام هر یک در حوزه خود رقابت خواهند کرد.

معاون وزیر ارتباطات، وام وجوه اداره شده را مناسب شرکتهای توانمندی برشمرد که در فکر توسعه کمی و کیفی محصول خود هستند و در عین کسب سهم بازار توان انجام تعهدات را نیز دارند.

دوایی مرکزی اعطای وام کم بهره به شرکتهای کوچک تر را در قالب پارکهای فناوری مفید عنوان کرد و گفت: تصمیمات کارگروههای مجزای استانها در تهران جمع بندی و کمک اعطا می شود.

وی از تصویب آیین نامه حمایت از تولیدکنندگان اپلیکیشن کاربردی موبایل، خبر داد و گفت: این آیین نامه در حال اجرا است و چندین پروژه هم ارائه شده که تعدادی در کارگروه ها به تصویب رسیده است.

دوایی مرکزی سقف وام به این گروه را کم و با بهره کم دانست و افزود: نمی خواهیم برای شرکت های کوچک ریسک زیادی ایجاد کنیم. در این راستا، حمایت از شرکت های مستقر در پارک ها، مراکز رشد، شتابدهنده ها در سقف مالی کمتر و در عوض با بهره بسیار کم صورت می گیرند.

وی تصریح کرد: به شرطی که استان برنامه کاری مشخصی برای ایجاد شتابدهنده داشته و از یک شتابدهنده با تجربه به عنوان همکار استفاده کند، در آنجا سرمایه گذاری می کنیم ضمن این که با اعطای وام کم بهره و مبالغ پایین از شرکتهای داخل شتابدهنده ها هم حمایت انجام می دهیم.