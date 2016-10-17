سومین مجمع بسیج در قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل طاهرخانی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که برای تشریح‌ برنامه‌های سومین مجمع بسیج استان در سالن سپاه قزوین برگزار شد اظهار کرد: سومین مجمع بسیج قزوین ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه ۲۸ مهرماه با حضور هیئت رئیسه، اعضای مجمع استان، مدیران دستگاه‌های اجرایی در سازمان تبلیغات اسلامی استان قزوین برگزار می شود.

وی افزود: با راه اندازی مجمع بسیج در سال های اخیر وتشکیل جلسات مختلف تخصصی از ایده های صاحب نظران استفاده می شود و با بهره گیری از دیدگاه های مثبت و انتقادی به جمع بندی واحدی برای اجرای برنامه های آینده دست می یابیم.

معاون اجرایی سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین بیان کرد: در حال حاضر ۱۰ کارگروه در مجمع بسیج استان با حضور نخبگان و فرهیختگان استان تشکیل شده است.

وی اظهار کرد:با تشکیل کارگروه های تخصصی مهم ترین مسائل استان بررسی می شوند سپس درجلسه شورای بسیج مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و در پایان در مجمع بیان می شود.

معاون اجرایی سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین یادآورشد: سخنران سومین مجمع استانی بسیج علیرضا زاکانی دبیر کل مجمع عالی بسیج کشور خواهد بود.

وی تصریح کرد: بررسی مشکل بحران آب در استان و همچنین روش‌های افزایش سواد رسانه‌ای خانواده‌ها از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در این نشست خواهد بودکه در صورت تصویب بعد از جمع بندی برای عملیاتی شدن به مسئولان مربوطه ارائه می شود.

محمدعلی خلج مسئول مرکز راهبردی سپاه صاحب الامر (عج) استان قزوین نیز در این نشست گفت: در سومین مجمع بسیج استان کارگروه هایی شامل زنان و خانواده، فرهنگی، فنی و سیاسی، کشاورزی، صنعت، تربیت و اخلاق، علمی و پژوهشی، اجتماعی، دفاعی، اقتصادی و سلامت تشکیل شده که به مسائل کلی و عمومی استان می پردازد.

وی ادامه داد: چشم انداز سازمان بسیج با توجه به رهنمودهای رهبری از تحقق ارتش ۲۰ میلیونی به رویکرد تحقق جامعه اسلامی تغییر کرده است.

موسی مداح مسئول دبیرخانه مجمع بسیج استان قزوین نیز سرعت بخشیدن به تحقق جامعه اسلامی، پیشبرد اهداف و ماموریت های بسیج، اجرای تدابیر رهبری، ایجاد امید و نشاط در جامعه را از اهداف سومین مجمع بسیج استان عنوان کرد.

وی یادآور شد: یکی از رویکردهای مهم مجمع ایده پردازی است که در این میان با استفاده از طرح ها و نخبگان و افراد موثر امیدواریم بتوانیم به نتایج کاربردی دست یابیم.

در این مجمع مرتضی روزبه به عنوان رئیس، محمدرضا شاهرخی نائب رئیس اول، طیب ملکی پور نائب رئیس دوم، فاطمه محمدبیگی و حمزه قربانی به عنوان بازرس مجمع انتخاب شدند.