آغاز همکاری ایران با لوکزامبورگ در ۳ محور علمی و فناوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اتین اشنایدر معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد لوکزامبورگ در مراسم دیدار با معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: لوکزامبورگ علاقه بسیاری به همکاری با ایران دارد و در حال حاضر ۸۰ نفر از تجار لوکزامبورگی با ایران تعاملات اقتصادی دارند که خواهان گسترده شدن این روابط هستیم.

وی افزود: با توجه به جایگاه خوب کشور لوکزامبورگ در اروپا و وجود زیرساخت های مناسب اقتصادی این شهر آمادگی دارد در حوزه های مختلفی مانند بایوتکنولوژی، پارک های علم و فناوری، ICT و فضایی و فناوری‌های مالی با ایران همکاری کند.

به گفته اشنایدر، سطح دیگری از همکاری بین دو کشور می تواند حوزه دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی را پوشش دهد و در زمینه توسعه پارک های علم و فناوری، پارک های IT، تجارت الکترونیک و سیستم های امنیتی بانکداری نیز علاقه مند به همکاری با ایران هستیم.

معاون نخست وزیر لوکزامبورگ با بیان اینکه سه محور برای همکاری دو جانبه وجود دارد، گفت: این محورها شامل همکاری های دانشگاهی و تحقیقاتی، سرمایه‌گذاری مشترک و سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز می شود.

وی تصریح کرد: قطعا توافقات صورت گرفته در جلسات با ایرانی ها را فراموش نکرده و با جدیت پیگیر اجرایی شدن آنها خواهیم بود.

برای تشکیل کارگروه مشترک از طرف هیات لوکزامبورگی، دانیل داکروز مسوول بخش سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی و از طرف ایران علی‌مرتضی بی‌رنگ معاون امور بین الملل و تبادل فناوری معرفی شدند.