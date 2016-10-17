متخلف برداشت بنه دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اطلاع رسانی محیط زیست استان تهران (سامات)، امامعلی یگان زاده با اعلام این خبر گفت: ماموران اجرایی اداره پارکهای ملی خجیر و سرخه‌حصار روز گذشته حین گشت و کنترل پارک ملی خجیر در محدوده کافرهومند به یک نفر متخلف در حال تخریب و از بین بردن رستنیهای منطقه برخورد کردند.

وی با اشاره به اینکه ماموران بلافاصله از اقدام این متخلف جلوگیری بعمل آوردند، افزود: از این فرد جمعا ۲۵ کیلوگرم بنه (پسته وحشی) که از گونه ‌های بومی و منحصر به فرد درختی در پارک ملی خجیر است کشف و ضبط و متهم پس از پرداخت ضرر و زیان وارده به محیط زیست با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

گونه بنه با نام علمی Pistacia atlantica sub sp. mutica یکی از گونه‌های با ارزش پسته‌های وحشی، به لحاظ سازگاری بسیاری بالایی که با شرایط اقلیمی مناطق خشک و نیمه خشک کشور دارد، نقش بسیار مهمی در حفظ خاک و جلوگیری از فرسایش آن و همچنین ذخیره آب دارد، که باتوجه به ارزش‌ها و مصارف متنوع آن به حق شایسته تعبیر مروارید سبز بوده است. جامعه گیاهی بنه از لحاظ زیستگاهی دارای وضعیت مناسب زیستی برای نگهداری حیات‌وحش جانوری اعم از پستانداران و پرندگان است و پناهگاهی ارزشمند برای آنان به حساب می‌آید.