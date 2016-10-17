رهاسازی ۳۰۰ هزار قطعه بچه ماهی آزاد مولد در رودخانه های مازندران

حسینعلی رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز صید ماهی آزاد مولد از نیمه اول مهر در رودخانه چشمه کیله تنکابن گفت: تاکنون ۲۹ قطعه از این ذخیره ارزشمند خزری صید و به مرکز تکثیر و پرورش ماهی آزاد شهید باهنر کلاردشت منتقل شد.
رستمی با اشاره به استقرار کارشناسان و صیادان تا ۳۰ آذر در رودخانه چشمه کیله تنکابن برای صید این نوع ماهی پیشبینی کرد امسال یک و نیم میلیون قطعه ماهی آزاد استخوانی تولید شود.
وی افزود: تکثیر ماهی آزاد در مرکز تکثیر و پرورش ماهی شهید باهنر کلاردشت بهصورت نیمه مصنوعی و از راه شیل گذاری (رها کردن ماهی مولد در مناطق مشخصی از رودخانههای شیلاتی) انجام و پس از تبدیل به بچه ماهی در رودخانههای منتهی به دریای خزر رهاسازی میشود.
به گفته وی پارسال یکمیلیون و ۲۵۰ هزار قطعه بچه ماهی آزاد مولد صید و ۳۰۰ هزار قطعه در رودخانههای مازندران رهاسازی شد.
ماهی آزاد مولد همهساله نیمه نخست مهر از دریا به سمت آبهای شیرین مهاجرت میکند.
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