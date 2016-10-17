اوقاف خراسان رضوی ازجایگاه خوددرایجادموقوفات به خوبی استفاده کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیداحمد علمالهدی ظهر دوشنبه در نخستین نشست خبری موقوفه حضرت زهرا(س)،بزرگترین موقوفه فاطمی در خراسانرضوی که در محل دفتر امام جمعه مشهد برگزار شد، اظهار کرد: موقوفات مکانهای مقدسی هستند که بستر مناسبی جهت فعالیتهای مذهبی و فرهنگی از جمله برپایی مراسمهای عزاداری را فراهم میکنند.
وی موقوفه حضرت زهرا(س) را از آثار فعالیت مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی دانست و افزود: خوشبختانه این نهاد مذهبی به خوبی توانسته در این مدت از ظرفیتهای موجود و جایگاه خود جهت ایجاد این موقوفه استفاده کند.
امام جمعه مشهد با بیان اینکه از برکات وقف، ابدی و نهادینهشدن موقوفه است، عنوان کرد: اگر مکانهای موقوفه در استان نبود مراسم روضهخوانی و عزاداری در روستاها و نقاط دور دست برگزار نمیشد.
وی بیان کرد: موقوفه حضرت زهرا(س) موجب نهادینه شدن «موقوف علیه» میشود که نشاندهنده حسن ابتکار اداره کل وقف و امور خیریه خراسان رضوی است که با ایجاد این موقوفه مسئله اجتماع عظیم فاطمی را به صورت مداوم فراهم کرد.
آیت الله علم الهدی با بیان اینکه موقوفه حضرت زهرا(س) ضامن اجرا و نهادینهشدن شعائر و مراسم عظیم شهادت حضرت زهرا(س) است، گفت:حضور خانوادههای معزز شهدای مدافع حرم در این مراسم نشان تجدید بیعت دوباره همسران و مادران شهدا به ساحت مقدس حضرت زهرا(س) است.
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