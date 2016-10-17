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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۴۱

فرماندار آمل:

بازسازی سالن والیبال آمل دو میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

بازسازی سالن والیبال آمل دو میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

آمل- فرماندار ویژه آمل گفت: برای بازسازی سالن والیبال پیامبر اعظم (ص) شهرستان به دو میلیارد ریال اعتبار نیاز داریم.

احمد منفرد در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه زمان زیادی تا برگزاری لیگ برتر والیبال نمانده است گفت: با قول مساعدی که مدیرکل ورزش و جوانان مازندران داده است سالن پیامبر اعظم (ص) در اختیار هیئت والیبال شهرستان قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به قول مساعد مدیرکل ورزش و جوانان مازندران بیان کرد برای بازسازی و رفع عیب‌های فنی سالن پیامبر اعظم (ص) از محل اعتبارات استانی اداره کل کمک خواهد شد.

فرماندار ویژه آمل بعد از بازدیدی که سالن پیامبر اعظم (ص) این شهرستان داشت گفت برای بازسازی این سالن تقریباً ۲ میلیارد ریال اعتبار نیاز است و بعد از پیگیری‌های صورت گرفته مدیرکل ورزش و جوانان مازندران روز چهارشنبه از سالن پیامبر اعظم (ص) بازدید خواهد کرد.

گفتنی است شهرآورد مازندران بین تیم‌های کاله مازندران و سازمان عمران شهرداری ساری در قالب لیگ برتر چهارشنبه ۲۸ مهر ساعت ۱۷ در سالن پیامبر اعظم (ص) برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3798227

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