انتقال فناوری و امکانات فنی منابع آب از فرانسه به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، حسینعلی بهرامی، دبیر ستاد توسعه فناوری‌های آب خشکسالی فرسایش و محیط‌زیست معاونت علمی گفت: این ستاد از سال گذشته تفاهم­نامه ­ای با هدف اجرای پروژه ­های مشترک با شرکت فرانسوی سوئز منعقد کرده است.

وی بیان کرد: این تفاهم نامه در قالب پنج بسته اجرا خواهد شد که در بسته اول طرح جامع و برگزاری کارگاه‌های آموزشی، بسته دوم تحقیق در مورد آبهای ژرفی، بسته سوم تحقیق در مورد چشمه‌های دریایی آب شیرین در قلمرو آبی ایران در دریای عمان و خلیج فارس، بسته چهارم نمک زدایی و بسته پنجم استحصال آب باران و کاهش تبخیر فعالیت خواهد شد.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های آب خشک‌سالی فرسایش و محیط‌زیست معاونت علمی با اشاره به در نظر گرفتن شش کارگاه آموزشی در بسته اولیه گفت: شش کارگاه با عناوین مدیریت جامع آب و حوزه آبخیز؛ روش­های نمک­زدایی و سیاست مناسب برای کشور؛ تکنولوژی‌های تیمار فاضلاب، استفاده مجدد، بازیابی انرژی؛ کارایی شبکه شهری، تکنولوژی‌های پیشرفته، روش‌های جدید در کشاورزی، کشاورزی مؤثر در مناطق خیلی خشک، مدیریت خشکسالی و حالت ارتجاعی تغییر اقلیم در نظر گرفته شده است.

به گفته بهرامی، بر اساس این تفاهم‌نامه قرار است در مسیر انتقال تکنولوژی و منابع اطلاعات فنی، بخش­های مختلفی که متکی به دانش بومی است با استفاده از متخصصین داخلی به انجام برسد و آن بخش­هایی که از توان محققین داخلی خارج است با هدف انتقال تکنولوژی از کارشناسان سوئز استفاده شود. حتی در این راه دانشجویان دوره دکتری نیز همکاری خواهند کرد.

وی اظهار داشت: طی آخرین مذاکرات نتایجی حاصل شد که برنامه‌ریزی و فازبندی‌های اجرایی این طرح در دست اقدام است؛ این طرح شامل شناسایی آب‌های عمیق در ایران می‌شود.

دبیر ستاد توسعه فناوری آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست افزود: در حالی­که ما با کمبود آب مواجه هستیم برخی حوزه­ های آبخیز ما از طریق جریان­های عمیق به صورت طبیعی تأمین کننده آب برخی کشورهای دیگر هستند که شناسایی این پتانسیل­ها صرف­ نظر از بهره­ برداری یا عدم بهره ­برداری در دستورکار این ستاد به شمار می رود.