تشکیل کمیته ویژه قوه قضائیه برای انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری گفت: انتخابات در کشور ما مقوله بسیار پراهمیتی است که اساس آن بر مردم سالاری دینی استوار شده است. پیوند نظام جمهوری اسلامی با مردم روشن است و بر همین مبنا انتخابات های متعددی از ابتدای پیروزی انقلاب تا امروز برگزار شده است که قطعاً نظام مند شدن آن ضروری است.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: مقوله انتخابات در قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته است ولکن طبیعی است که جزئیات این امر مهم نیاز به قوانینی راهگشا دارد. سیاست های کلی انتخابات نیز با همین هدف ابلاغ شده است که دستگاه های گوناگون به ابعاد مختلف انتخابات خصوصاً در بحث تقنین و نظارت توجه داشته باشند.

مجلس شورای اسلامی باید برخی نقیصه های قانونی انتخابات را جبران کند

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه یکی از مخاطبان مهم این سیاست ها مجلس شورای اسلامی است که به همراه دولت باید برخی نقیصه های قانونی موجود را جبران کنند، به وظیفه دستگاه قضایی در این زمینه اشاره کرد و گفت: به زودی کمیته ای ویژه به ریاست دادستان کل کشور تشکیل خواهد شد تا لوازم و مقتضیات اجرای این سیاست ها در قوه قضاییه استخراج شود.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: یکی از مهم ترین مباحث مطرح شده در این سیاست ها که مربوط به دستگاه قضایی است، بحث پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی است که البته در قانون انتخابات نیز تاکنون این موضوع وجود داشته و در آنجا هیئتی به ریاست دادستان کل کشور موضوعات را بررسی می کردند تا هم قبل از انتخابات اگر موردی وجود داشت تذکراتی به کاندیداها و هواداران آنها داده شود و هم در صورت وقوع جرایم انتخاباتی پرونده های مطروحه مورد بررسی قرار گیرد.

امیدواریم انتخابات های بعدی با شیوه بهتری برگزار شود

رئیس قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد که با تشکیل کمیته ویژه و استخراج مقتضیات قضایی سیاست های کلی انتخابات، انتخابات های بعدی با شیوه ها و نظارت های بهتری برگزار شود و دستگاه قضایی نیز در حوزه پیشگیری و رسیدگی به جرایم به وظایف خود به نحو احسن بپردازد.

متولیان برخی نهادهای بین المللی دچار سقوط اخلاقی عجیبی شده اند

آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود موضوع سقوط اخلاقی دولتمردان و متولیان برخی نهادهای بین المللی را پدیده ای قابل بررسی توصیف و تصریح کرد: از مجموع اخباری که از سراسر دنیا می شنویم به این نتیجه می رسیم که دولتمردان غربی و متولیان برخی نهادهای بین المللی دچار سقوط اخلاقی عجیبی شده اند که این موضوع باید مورد پژوهش و تبیین صاحب نظران قرار گیرد.

رئیس قوه قضاییه با ذکر مصادیقی در این زمینه اظهار کرد: چند روز پیش وقتی علت حمایت فرانسه از دولت جنایتکار سعودی که تنها در یک روز بیش از ۸۰۰ تن را به خاک وخون کشیده است را از نخست وزیر این کشور جویا شده اند، پاسخ این فرد آن بود که مگر عیبی دارد برای اشتغال جوانان خود سلاح بفروشیم؟

حقوق بشر تنها ابزاری برای اهداف مادی دولتمردان غربی است

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه جان انسانها برای این قبیل افراد هیچ اهمیتی ندارد و مردم تنها ابزار رسیدن آنان به اهداف شخصی شان هستند، خاطرنشان کرد: امروز حقوق بشر تنها ابزاری برای اهداف مادی دولتمردان غربی است. با چنین دیدگاه و تفکری چگونه می توان ادعای اخلاق مداری در نظام های سکولار مغرب زمین را پذیرفت؟

رئیس قوه قضاییه با اشاره به مصداقی دیگر از سقوط اخلاقی دولتمردان غربی، موضوع برجام و عدم ایفای تعهدات آمریکا در این زمینه را مورد توجه قرار داد و گفت: وقتی از وزیر خارجه آمریکا سوال می شود که چرا از تعهدات خود در برجام تخلف می کنید، می گویند که ما به تعهدات خود عمل کرده ایم و حتی فراتر از آن رفته ایم منتها ایرانی ها باید کارهایی انجام دهند از جمله اینکه دست از حمایت خود از تروریست ها بردارند و فعالیت های موشکی خود را متوقف کنند. البته منظور آنها از تروریست، گروه های مقاومت نظیر حزب الله لبنان و حماس در فلسطین است که در مقابل تجاوزها و جنایات رژیم صهیونیستی ایستاده اند.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: از همان زمان که بحث مذاکرات مطرح بود چه در جلسات مسئولان قضایی و چه در جلسات شورای عالی امنیت ملی گفتیم که باید مراقب باشیم دولت آمریکا چه تحریمی را برمی دارد یعنی اینگونه نباشد که بگوید از این حیث تحریم را بر می داریم و از حیث دیگری تحریم همچنان برقرار باشد.

طرف غربی با طرح این ادعا که به تعهدات خود در برجام عمل کرده است، از این تعهدات سر باز می زند

رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: برادرانی که درگیر مذاکرات بودند می گفتند که چنین امری بعید است اما دیدیم همان چیزی که آن را بعید می دانستند اتفاق افتاد و امروز طرف غربی با طرح این ادعا که به تعهدات خود در برجام عمل کرده است، از این تعهدات سر باز می زند. همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند بنا بود تحریم ها یک جا برداشته شود که البته مرحله بندی شد ولی به همین رفع تحریم‌های مرحله‌بندی شده هم عمل نکردند و نتیجه این شد که امروز بانکهای معتبر با اشارتهای دولت آمریکا حاضر نیستند با دلار آمریکا مبادله کنند.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه ورود آمریکا به اصل برجام با حیله و نیرنگ بود تصریح کرد: وقتی آنچه را که در نامه های خصوصی می نوشتند و در جلسات مطرح می کردند در کنار اظهارات و عملکرد امروز آنان قرار می دهیم می بینیم که در عالم سیاست، به هیچ وجه ارزش های اخلاقی جایگاهی برای آنان ندارد و جز منافع شخصی چیز دیگری برایشان مطرح نیست.

رئیس دستگاه قضایی ادامه داد: در اظهارات وزیر خارجه آمریکا آمده است که جمهوری اسلامی باید به جامعه جهانی بازگردد. در پاسخ به او باید گفت که ایران از ابتدا در جامعه جهانی حضور داشته و امروز شرکت ها و مسئولان اروپایی وقتی به ایران می آیند تصریح می کنند که می خواهند با جمهوری اسلامی ایران مراودات مالی داشته باشند اما آمریکا اجازه نمی دهد. بنابراین ایران از جامعه جهانی جدا نشده بلکه شما می خواهید با زور و فریب کاری به اهداف نامشروع خود دست پیدا کنید.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه مقام معظم رهبری از ابتدا فرمودند که آمریکا قابل اعتماد نیست، اظهار کرد: همین عدم اجرای تعهدات در مورد برجام و تناقض اظهارات و عملکرد آنان جلوه ای آشکار از سقوط اخلاقی دولتمردان آمریکا است.

رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به مناظره های اخیر انتخاباتی در آمریکا خاطرنشان کرد: امروز می بینیم دو نفر که نامزد ریاست جمهوری کشوری هستند که بنا به ادعای خودشان قدرت بزرگ جهانی است، در چه سطحی از سخافت اخلاقی افتاده اند و یکدیگر را به انواع تخلفات جنسی، مالی و اجتماعی متهم می کنند. وقتی انسان این صحنه ها را می بیند به این نتیجه می رسد که پایبندی به حقیقت و اخلاق در میان آنان صفر است.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به حملات ۱۱ سپتامبر گفت: در همان زمان می خواستند ایران را متهم کنند اما خودشان فهمیدند که ایران هیچ دخالتی در این موضوع نداشته است. به بهانه آن حملات، به افغانستان لشکرکشی کردند و بر سر مردم بیگناه بمب ریختند و هنوز هم در آنجا حضور دارند و نتیجه حضور آنان نیز چند برابر شدن کشت خشخاش و تولید مواد مخدر و آواره شدن مردم افغانستان بوده است.

سران کشورهای غربی حاضر نیستند اسناد دخالت عربستان در حملات ۱۱ سپتامبر را منتشر کنند

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: الان مشخص شده که عربستان در حملات ۱۱ سپتامبر دخالت داشته اما همین را حاضر نیستند به طور رسمی منتشر کنند. سخن این است که واقعیت و ارزش های اخلاقی نزد آنها هیچ رنگی ندارد و حتی فراتر از بحث منافع کشورهایشان تنها منافع برخی افراد و گروه ها اهمیت دارد.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به سقوط اخلاقی در برخی نهادهای بین المللی تحت سیطره غرب نیز تصریح کرد: در موضوع حقوق بشر فقط ایران است که به استناد نظر خلاف واقع بهاییان،سلطنت طلبان و منافقین مورد انتقاد غیر منصفانه است در حالیکه آقای بان کی مون که ان شاء الله دوران فعالیتش در سازمان ملل نیز به زودی تمام می شود در موضوع حقوق بشر و در گزارش های خودشان اعلام کردند که هزاران کودک در یمن به دست سعودی‌ها کشته شدند اما خود او اذعان داشت که به خاطر دلارهای سعودی نمی تواند این مطلب را بطور رسمی اعلام کند. حال ببینید که سقوط اخلاقی در چنین نهاد بین المللی که اساس تشکیل آن بر حل مشکلات بین المللی استوار و برای این کار تجهیز شده است، در چه حدی قرار دارد.

موضوع سقوط اخلاقی سیاست مداران غربی مورد پیگیری و تبیین اهل فکر و نظر در دنیا قرار گیرد

رئیس قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد که موضوع سقوط اخلاقی سیاست مداران و دولتمردان غربی به عنوان یک پدیده قابل پژوهش مورد پیگیری و تبیین اهل فکر و نظر در دنیا قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ایام عزاداری اباعبدالله الحسین و برگزاری مراسم باشکوه دهه اول محرم در سراسر کشور تصریح کرد: خداوند را شاکریم که توفیق اقامه عزای اباعبدالله الحسین و اولاد و اصحاب ایشان را نصیب ملت عزیز ما، شیعیان جهان و همه محبین اهل بیت فرمود. این مراسم هر سال با شکوه تر از سال قبل برگزار می شود که این خود از الطاف خفیه الهی است.

رئیس قوه قضاییه افزود: جوان هایی را در مراسم عزای حسینی می بینیم که شاید واقعاً برخی از احکام واجب خود را هم ندانند اما محب اهل بیت‌اند و قطعاً وجود این محبت در دل افراد راهی به سوی تکامل و جبران کاستی ها خواهد بود.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه اهل بیت علیهم السلام نزدیک ترین طریق الی الله هستند، مراسم باشکوه عزاداری محرم را ضامن بقای دین در دنیای امروز دانست و خاطر نشان کرد: وقتی غایت، هدف و نقطه ای که ابا عبدالله الحسین به سوی آن حرکت کردند و نحوه ایثار ایشان برای مردم تبیین می شود، آنچه در ضمایر آنان مدفون است بیدار می شود.

رئیس دستگاه قضایی ادامه داد: شرکت در این قبیل مراسم و توسل به ساحت اهل بیت (ع) موجب می شود که آنچه در سیرت و فطرت سلیم انسانی است زنده شود و انسانها در حد قابلیت و ظرفیت خود به صراط مستقیم الهی بازگردند.

آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد: اقامه عزای حسینی در بستری که دشمنان شیعیان در تمام دنیا بیشترین تبلیغ را علیه آنان به عمل می آورند و به رغم تهدیدات و جنایات تکفیری ها و سلفی ها در نقاط مختلف جهان، نشانگر محبتی است که در عمق وجود مومنین نسبت به اهل بیت وجود دارد و هیج تهدیدی نمی تواند در دل آنان هراسی ایجاد کند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مراسم عزاداری ابا عبدالله الحسین موجب همبستگی عمیق میان شیعیان نیز می شود اظهار کرد: به دلیل همین انسجام بخشی و همبستگی است که برخی در مقام تضعیف این رکن برآمده اند و مدام تلاش می کنند که عزای حسینی و حرکت اجتماعی آن را به بعضی حواشی آلوده سازند.

آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: بر همین مبنا مومنین باید بیدار و متوجه باشند که برخی مصادیق عزاداری بدون مبنای دینی و روایی می تواند موجب اشمئزاز مردم و وهن تشیع شود و به همین دلیل باید از آن پرهیز کرد زیرا رسانه های بیگانه همین حاشیه ها را بزرگ می کنند تا القا کنند که تشیع همراه با خشونت است در حالیکه تشیع لطیفترین و عقلانی ترین مذهب از مذاهب اسلامی است. امیدواریم همه دوستداران اهل بیت بصیرت به خرج دهند تا تشیع که سرشار از لطافت و واجد جلوه های عمیق معنوی است با گروه های سلفی و تکفیری مقایسه نشود.رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود

بر اساس این گزارش، مسئولان عالی قضایی در جلسه امروز به بحث و بررسی پیرامون ادامه پیش نویس آیین نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران پرداختند.

همچنین در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی دبیر ستاد حقوق بشر نیز گزارشی از سفر هیئت حقوقی و قضایی ایران به برزیل و دیدار های انجام شده در آن کشور ارائه داد.

جواد لاریجانی در بخشی از سخنان خود با اشاره به درخواست مسئولان کشور برزیل از گسترش روابط با ایران به مبادلات تجاری و اقتصادی دو کشور اشاره کرد و گفت: علایق همکاری با جمهوری اسلامی ایران در برزیل بسیار زیاد است.