ساخت کلینیک ویژه تخصصی بیمارستان مهاباد ۶۰ درصد پیشرفت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم حسنی ظهر دوشنبه در بازدید از طرح های در حال ساخت بیمارستان امام خمینی(ره) مهاباد با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی این طرح از زمان بندی تعیین شده خود جلوتر بوده و دارای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی است اظهارداشت: این مجموعه در سه طبقه با اعتبار بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال در حال ساخت است که به زودی به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به اینکه از آغاز اجرای طرح تحول سلامت، ۱۷ میلیارد ریال برای هتلینگ بیمارستانی در مهاباد هزینه شده است افزود: بهبود هتلینگ بیمارستان ها از جمله بخش های مهم طرح تحول سلامت به شمار می رود که اهتمام ویژه ای بر این امر داشته ایم.

حسنی ادامه داد: از زمان آغاز طرح تحول نظام سلامت در کشور و استان آذربایجان غربی سیمای بیمارستان ها تغییر کرده و گام های بزرگی برای ارائه خدمات درمانی خوب و با کیفیت برداشته شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه هدف از این بازدید را بررسی روند اجرای طرح های عمرانی بیمارستان از جمله کلینیک ویژه تخصصی، اورژانس، مرکز تشخیص و ثبت بیماران سرطانی و بخش بلوک زایمان عنوان کرد.

حسنی افزود: کار ساخت بخش بلوک زایمان بیمارستان امام خمینی (ره) مهاباد به پایان رسیده و تعدادی از تجهیزات این بخش نیز تامین شده است که به زودی با تکمیل تجهیزات این بخش شاهد راه اندازی این بخش خواهیم بود.

در ادامه بازدید از بیمارستان مهاباد همچنین میزان آمادگی در پاسخگویی به ورود بیمار اورژانسی، بازدید از اتاق های LDR بخش بلوک زایمان از نزدیک مورد ارزیابی قرار گرفت.