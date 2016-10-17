کنگره سراسری بیماری های اسکلتی - عضلانی در ساری برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا تقوی دبیر کنگره سراسری بیماریهای اسکلتی بعدازظهر دوشنبه در نشست خبری چهارمین کنگره ملی بیماریهای اسکلتی – عضلانی، بابیان اینکه این کنگره بهصورت دوسالانه و در هر دوره مازندران میزبانی این کنگره را بر عهده دارد، اظهار کرد: چهارمین کنگره ملی بیماریهای اسکلتی – عضلانی در روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۹(و سی مهرماه) به میزبانی ساری برگزار میشود.
وی افزود: برگزارکنندگان این کنگره دانشگاه علوم پزشکی مازندران و انجمن علمی طب فیزیکی و توانبخشی ایران هستند.
دبیر چهارمین کنگره سراسری بیماریهای اسکلتی و عضلانی، آرتروز و استئوپروز، توانبخشی قبل و بعد از عمل جراحی اسکلتی و عضلانی، مدالیته های فیزیکی مرسوم و نوین در توانبخشی، طب ورزشی و ورزشدرمانی، توانبخشی رباتیک و پرستاری توانبخشی و سندرمهای درد مزمن را از محورهای این کنگره برشمرد.
دکتر تقوی، درباره شمار مقالات رسیده به دبیرخانه چهارمین کنگره، گفت: از میان ۲۱۰ مقاله رسیده به دبیرخانه، ۳۰ مقاله پذیرفته شد و این در حالی است که ۱۸ مقاله خارجی هم درمجموع مقالههای رسیده وجود داشت.
وی، با اعلام اینکه، مقالات برگزیده بهصورت سخنرانی ارائه میشود، افزود: به همراه کنفرانسهای علمی و مانی پولاسیون، سلول درمانی، پرولوتراپی، پلاسمای غنی از فاکتور رشد، ازن درمانی، سونوگرافی اسکلتی- عضلانی و اینترونشن، هم از محورهایی است که درباره آنها سخنرانی میشود.
دارنده بورد تخصصی طب فیزیک توانبخشی، به تقارن کنگره یادشده با روز جهانی پوکی استخوان اشاره کرد و افزود: بر این اساس در چهارمین کنگره درباره بیماریهایی همچون آرتروز و بیماریهای عضلاتی هم بحث و گفتگو میشود.
دکتر تقوی در ادامه بابیان اینکه برخی بهاشتباه هر درد استخوانی را به پوکی استخوان نسبت میدهند، تصریح کرد: پوکی استخواندردی ندارد مگر آنکه با کوچکترین ضربهای شکستگی دهد در این صورت میتوانیم بگوییم، پوکی استخوان اتفاق افتاده است.
وی تغذیه مناسب و قرار گرفتن در برابر نور خورشید را، راههایی کمهزینه برای پیشگیری از پوکی استخوان عنوان کرد و اضافه کرد: برای پیشگیری از ابتلا به پوکی استخوان، از استفاده بیمورد قرصهای کلسیم پرهیز شود و در صورت انجام آزمایش و تشخیص بر کمبود کلسیم، استفاده آن در مدتزمان تعیینشده توسط پزشک معالج، بلامانع است.
دارنده بورد تخصصی طب فیزیک توانبخشی، در ادامه خاطرنشان کرد: مصرف بیشتر از میزان کلسیم میتواند باعث بروز اختلالات جذب در دستگاه گوارش، افزایش شانس ابتلا به کانسر پستان واحتمال بروز مشکلات قلبی- عروقی شود.
دکتر تقوی، بابیان اینکه در چهارمین کنگره سراسری بیماریهای اسکلتی- عضلانی، اساتید بنام طب فیزیک توانبخشی استانهای اصفهان، تهران، مشهد و تبریز حضور دارند، افزود: رییس و دبیر انجمن طب فیزیک توانبخشی ایران، مهمانان ویژه این کنگره دوروزه هستند.
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