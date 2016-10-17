جزئیات بازداشت سرکرده باند بزرگ بین المللی مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری استان البرز، احمد فاضلیان درباره خبر بازداشت سرکرده باند پیچیده قاچاق مواد مخدر، گفت: بازداشت متهم که با تشکیل یک باند بین المللی و تحت عنوان شرکت توریستی و ترانزیتی اقدام به قاچاق مواد مخدر از طریق دریا و خشکی می‌کرده پس از مدت‌ها فعالیت اطلاعاتی انجام شده است.

وی افزود: به دلیل پیچیده بودن روش‌های این باند و تغییر هویت اعضا و رئیس باند انجام می‌داده‌اند اقدامات برای شناسایی و بازداشت عوامل که برای مدت ۱۰ سال در ترانزیت مواد مخدر عمدتا سنتی دست داشته طول کشیده است.

فاضلیان با اشاره به اینکه متهم در کشورهای امارات متحده عربی، افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، ونزوئلا، ترکیه و تایلند دارای شبکه گسترده توزیع و ترانزیت مواد مخدر بوده توضیح داد: عوامل متهم نیز که عمدتا از بستگان وی و اتباع کشورهای بیگانه بوده در برخی کشورهای منطقه و داخل کشور دارای شبکه توزیع بودند و برای رسیدن به اهداف خود از هیچ جنایت و اقدامی دریغ نمی‌کردند.

وی اضافه کرد: بر اساس برآوردهای اطلاعاتی، متهم سالیانه ۱۰۰ تن مواد مخدر در طی قریب به ۱۰ سال فعالیت در عرصه قاچاق مواد مخدر جابه‌جا می‌کرده و علاوه بر مواد مخدر مقادیر زیادی سلاح گرم کشف شده و تعدادی از نزدیکان وی نیز بازداشت شده و برخی نیز متواری هستند.

رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه این پرونده مراحل نهایی تحقیقات خود را در دادسرای عمومی و انقلاب هشتگرد طی می‌کند، توضیح داد: پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و در آینده نزدیک حکم لازم در مورد متهم صادر خواهد شد.