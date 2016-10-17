به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی دلیران ظهر دوشنبه در جلسه پدافند غیرعامل شهرستان خرم آباد با بیان اینکه مانور پدافند غیرعامل را از سال ۹۳ آغاز کرده ایم، اظهار داشت: اولین مانور ما در رابطه با بیماری سیاه زخم بود که برگزار شد.

وی گفت: در سال جاری نیز مانور بیماری تب برفکی در روستاهای بخش مرکزی برگزار شده است.

رئیس شبکه دامپزشکی خرم آباد با اشاره به اینکه ستاد پدافند غیرعامل در شبکه دامپزشکی خرم آباد راه اندازی شده است، تصریح کرد: اعضا این ستاد مشخص بوده و امکانات و وسایل مورد نیاز از قبیل سم، ماده ضدعفونی کننده و ... نیز در این شبکه وجود دارد.

دلیران اضافه کرد: فعالیت هایی را که شبکه دامپزشکی خرم آباد در سطح روز انجام می دهد به نوعی مصداق پدافند غیرعامل هستند.

وی به به برگزاری طرح بسیج دانشجویی به مدت ۱۰ روز کاری طی سه ماه اخیر در استان اشاره کرد و گفت: ما در این طرح حدود ۲۵ هزار راس دام را برعلیه بیماری PPR واکسیناسیون انجام داده ایم.

رئیس شبکه دامپزشکی خرم آباد با اشاره به اینکه در رابطه با بیماری تب برفکی گاوی در مرحله اول ۱۴ هزار راس واکسیناسیون انجام داده ایم، افزود: در مرحله دوم با حمایت های استاندار لرستان توانستیم طرح را به صورت رایگان انجام دهیم و تا الان حدود ۱۱ هزار راس دام را توانسته ایم واکسیناسیون کنیم.

دلیران به شیوع تب برفکی گوسفندی در فروردین ماه سال جاری اشاره کرد و گفت: در رابطه با این بیماری توانستیم با همکاری بخش خصوصی برای ۲۵۰ هزار راس دام طرح واکسیناسیون را انجام داده و تا حدی توانستیم بیماری را کنترل کنیم.

وی بیان داشت: انجام طرح های واکسیناسیون به نوعی مانور پدافند غیرعامل هستند که شبکه دامپزشکی در طول روز انجام می دهد.