به گزارش خبرگزاری مهر، «موسیو ابراهیم» که بر اساس نمایشنامه «موسیو ابراهیم و گلهای قرآن» اریک امانوئل اشمیت توسط علیرضا کوشک جلالی طراحی و کارگردانی شده است با یاد و خاطره زنده یاد داوود رشیدی اجرا می شود.
این نمایش با بازی رضا مولایی و اشکان خطیبی و تهیهکنندگی مسعود سید هاشمی از روز چهارشنبه ۲۸ مهرماه ساعت ۱۸ در تماشاخانه «کنش معاصر» به صحنه میرود.
افتتاحیه «موسیو ابراهیم» با حضور خانواده زنده یاد رشیدی برگزار می شود.
نمایش «موسیو ابراهیم» سالها پیش با بازی بهزاد فرهانی و هومن برق نورد در تئاتر شهر اجرا شد.
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