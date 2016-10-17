۶۲درصد از فوتی های تصادفات جاده ای در محل حادثه رخ داده است

به گزارش خبرنگارمهر، کامروز امینی ظهردوشنبه در نشست خبری افزود: ۵۷ نفر در این تصافات درمحل حادثه،۳۲نفردربیمارستان وسه نفردرراه انتقال به بیمارستان جان خودرا ازدست داده اند.

امینی ابرازداشت:۵۴ مورد از تصادفات منجر به فوت مربوط به خودروی سواری،۱۱مورد موتورسیکلت وسایرخودروها و۱۸نفرهم عابرپیاده بوده است.

وی بابیان اینکه ۵۱درصد ازتصادفات بر اثر برخورد دو وسیله نقلیه باهمدیگربوده است، بیان کرد:۴۷ موردازتصادفات به علت برخورد دو وسیله نقلیه بایکدیگر، ۱۸مورد برخورد وسیله نقلیه باعابر، ۱۹مورد واژگونی و دلایل مختلف دیگر شامل برخورد وسیله نقلیه با شیء ثابت، سقوط ، حریق و...بوده است.

امینی گفت: ازمجموع۹۲نفرفوتی سوانح رانندگی شش ماهه نخست امسال، ۵۲نفر بر اثر صدمات متعدد بدنی،۳۵نفر در اثرضربه به سر، چهار نفر به دلیل خونریزی و یک نفربر اثر سوختگی جان خود را از دست داده اند.