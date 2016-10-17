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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۵۲

تصادف مسیر ارومیه- مهاباد ۶ کشته و زخمی برجای گذاشت

تصادف مسیر ارومیه- مهاباد ۶ کشته و زخمی برجای گذاشت

ارومیه- تصادف مسیر ارومیه – مهاباد یکشنبه شب یک کشته و پنج مجروح برجای گذاشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی ظهر دوشنبه در این خصوص به خبرنگاران گفت: دیشب مأموران پلیس راه از طریق مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ از وقوع یک فقره تصادف در محور ارومیه- مهاباد مطلع و بلافاصله به محل اعزام شدند.

سرهنگ عباس فرمانی افزود: در این حادثه برخورد پیکاپ و دو دستگاه پراید، راننده یکی از خودروهای پراید به علت شدت جراحات وارده در دم فوت کرد و پنج تن از سرنشینان خودروها نیز مجروح و به کمک عوامل امدادی به بیمارستان منتقل شدند.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی گفت: کارشناسان پلیس راه، علت این حادثه را سبقت و انحراف به چپ از سوی راننده پیکاپ اعلام کردند.

کد مطلب 3798253

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