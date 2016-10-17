زمینه حضور همه اقشار جامعه در آزمون های سراسری قرآن فراهم شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین حمید محمدی، دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی و عضو هیئت رسیدگی به موسسات قرآنی گفت:آزمون های سراسری قرآن و عترت یکی از فعالیت های خوبی است که از سنوات گذشته در معاونت قرآن و عترت تثبیت شده و به عنوان یکی از نقاط قوت این معاونت در سطح ملی مطرح است.

حجت الاسلام والمسلمین حمید محمدی افزود: با برگزاری آزمون های سراسری قرآن و عترت یک فهم و درکی از برآیند تلاش های حوزه آموزش عمومی که به وسیله معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به وسیله موسسات تابع معاونت مذکور و همچنین افرادی که به صورت آزاد شرکت می کنند، بدست می آید.

وی ادامه داد: تنوع بخشی به آزمون ها، ایجاد رشته های جدید، معرفی منابع قوی و نگاه بلندمدت داشتن به آموزش عمومی، خود مولفه های اصلی هستند که می تواند آینده خوبی را برای آزمون های سراسری قرآن و عترت رقم بزند.

دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی افزود: دست اندرکاران آزمون های سراسری قرآن و عترت باید زمینه حضور همه اقشار جامعه را در این آزمون ها فراهم کنند که در این راستا آزمون سراسری« به سوی فهم قرآن» ویژه کارکنان دولت می تواند ضعف های این بخش را تا حدودی جبران کند.

محمدی در پایان با بیان اینکه لازم است که همه دستگاه های برگزارکننده آزمون های قرآنی در یک ستاد واحدی نسبت به افزایش انسجام داخلی در این فعالیت های مهم، دست پیدا کنند و این مسئله می تواند با تنوع منابع و فرایند ها به یک هماهنگی و انسجامی برسند.