تجارت الکترونیک ایران و آذربایجان گسترش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مهری مدیرعامل شرکت ملی پست و امین قلی زاده وزیر ارتباطات و فناوری های نوین جمهوری آذربایجان دیدار کردند و امین قلی زاده از بخش های منطقه ۱۵ پستی بازدید کرد.

در این نشست مهری با اشاره به برقراری همکاری های متقابل میان دو کشور، اظهار امیدواری کرد که مفاد تفاهم نامه ای که در جریان برگزاری کنگره استانبول در حضور وزرای ۲ کشور به امضای طرفین رسیده به سرعت اجرایی شود.

وی با بیان اینکه پست ایران دارای ۱۰ هزار دفتر ICT روستایی و ۶ هزار دفتر پیشخوان شهری است، گفت: ۳ هزار و ۲۰۰ خط روستایی با مدیریت بخش خصوصی در زمینه مبادله و جمع آوری مرسولات فعالیت می کنند.

مدیرعامل شرکت ملی پست، درگاه پست را از جمله خدمات مهم الکترونیکی برشمرد و گفت: در این درگاه ۳۸ شرکت ثبت شده که در ذیل آن ۲ هزار فروشگاه اینترنتی فعال بوده و سامانه بازار الکترونیک پست نیز یکی از شرکت های تحت پوشش این درگاه است.

وی توسعه تجارت الکترونیک را برای ادارات پست ضروری عنوان کرد و ادامه داد: از آغاز سال تاکنون ۲.۵ میلیون ترافیک تجارت الکترونیک در ایران جذب شده است.

مهری، پست لجستیک را از دیگر زمینه های همکاری دو کشور دانست و گفت: بی تردید با اجرای پست لجستیک و امکان انبارش کالا در دو کشور شاهد خدمت رسانی بهتر و بهره وری بیشتر خواهیم بود.

رئیس هیات مدیره پست با بیان اینکه در حال حاضر ایجاد انبارش کالا در ۸ نقطه ایران در دستور کار قرار دارد، افزود: با همکاری بخش خصوصی و ایجاد زیرساختهای لازم، مشابه این امر می تواند در جمهوری آذربایجان انجام شود.

در ادامه نیز وزیر ارتباطات آذربایجان با استقبال از گسترش روابط بین پست دو کشور، اظهار امیدواری کرد: پست آذربایجان در آینده از تجارب و توانایی پست ایران استفاده کند.

قلی زاده بر توسعه تجارت الکترونیک بین دو کشور تاکید و خاطرنشان کرد: این همکاری می تواند از طریق انعقاد تفاهم نامه ای بین طرفین صورت گرفته تا با ایجاد وب سایت مشترک محصولات و کالاهای مورد نظر دو کشور از طریق آن معرفی و عرضه شود.