دستگاه های اجرایی می توانند نقش موثری دررفع موانع تولید ایفا کنند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان؛ اسداله درویش امیری در بیست و نهمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، با بیان اینکه قدردانی از انسجام و هماهنگی مدیران دولتی استان در جهت رفع موانع تولید، افزود: دستگاههای اجرایی و خدمات رسان عضو کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید می توانند با برقراری تعامل با تولیدکنندگان بخش خصوصی، نقش موثری در راستای تسهیل و رفع موانع تولید ایفا نمایند.

وی با بیان اینکه واحدهای تولیدی بخش خصوصی را متولی اصلی اشتغال و تولید در کشور و استان زنجان دانست و اظهار داشت: تولیدکنندگان بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی دولتی باید ارتباط دوطرفه و تنگاتنگی با یکدیگر داشته باشند.

درویش امیری افزود: حمایت از تولیدکنندگان بخش خصوصی از جمله وظایف دستگاه های اجرایی و خدمات رسان دولتی عنوان است و از سوی دیگر از بخش خصوصی خواست تا مطالبات و حقوق دستگاه های دولتی را به موقع پرداخت نمایند تا از انباشته شدن مطالبات و ایجاد موانع واحدهای تولیدی جلوگیری شود.

در ادامه این جلسه مشکلات شش واحد صنعتی استان بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ گردید و برخی از مصوبات اخیر کارگروه توسط مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بعنوان دبیر جلسه ارائه شد.

پس از بیست و نهمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان که به میزبانی شرکت خالص سازان روی زنجان برگزار شده بود، استاندار زنجان به همراه اعضای کارگروه از بخش های مختلف شرکت نظیر بخش خردایش، الکترولیز و نیروگاه برق بازدید کردند.