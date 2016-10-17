۹۰ درصد مهارت آموزان فنی و حرفه ای جذب بازار کار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جهانگیری ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید استاندار کرمان از مجتمع های آموزشی فنی و حرفه ای استان کرمان، گفت: آموزش های رایگان فنی و حرفه ای در همه شهرستان های استان به جز فاریاب و رودبار جنوب در اختیار افراد قرار گرفته است.

وی افزود: ۲۰ هزار نفر هر ساله در سطح استان از خدمات آموزشی و مهارت برخوردار می شوند به گونه ای که افراد از پایان مقطع متوسطه تا دکترا از آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بهره‌مند می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه حدود پنج هزار نفر در حوزه آموزش خدماتی در ۷۰۰ آموزشگاه در سطح استان کرمان فعالیت می کنند، اظهار کرد: برای ارتقاء سطح مهارت کارکنان آموزش های لازم در صنایع، اصناف و ... انجام می شود.

جهانگیری ادامه داد: فنی و حرفه ای استان کرمان توانسته ۲۰ درصد به تعهدات خود بدون افزایش اعتبارات کار بیافزاید.

وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد افراد آموزش دیده جذب بازار کار می شوند، ابراز کرد: بسیاری از آموزش دیده ها قبل از اتمام دوره و دریافت گواهینامه پایان دوره جذب صنایع می‌شوند.

مدیرکل فنی و حرفه ای استان کرمان تصریح کرد: برای ارتقاء سطح آموزش، اشتغال زایی و کارآفرینی هفت کانکس به شهرستان قلعه گنج فرستاده شده است.