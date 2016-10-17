اجرای ۹۶۷ هزارهکتار مطالعات آبخیزداری اراضی ملی آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی، رحمان وهاب زاده با اعلام این خبر گفت: مساحت کلی آذربایجان غربی بدون احتساب دریاچه ارومیه سه میلیون وهفتصد و شصت و سه هزار هکتار است که از این مقدار، مساحت حوزه های آبخیزاستان حدودا" سه میلیون و یکصد هزار هکتار استو

وی ادامه داد: یعنی بیش از ۸۲ درصد از مساحت استان را حوزه های آبخیز در بر می گیرند که برای بیش از ۹۶۷ هزار هکتار از حوزه های آبخیز برای انجام عملیات آبخیزداری مطالعه و کارشناسی شده است.

وهاب زاده افزود: در همین راستا تاکنون برای بیش از ۷۸ هزار هکتار از این حوزه ها کارعملیاتی آبخیزداری انجام شده است و امیدواریم برای آن محدوده ایی که کار مطالعاتی انجام شده است با تامین اعتبارات لازم کارهای اجرایی آن در آینده ایی نزدیک صورت پذیرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی افزود:عملیات آبخیزداری نقش مهمی در احیاء اراضی ملی و بخصوص حفظ آب و پوشش گیاهی را دارد که از مهمترین نکات مثبت پروژه های آبخیزداری می توان به جلوگیری از ایجاد سیلابهای فصلی، ذخیره نزولات آسمانی، افزایش پوشش گیاهی، جلوگیری از فرسایش خاک و رسوب آن در پشت سدهای موجود اشاره کرد.

وی با بیان اینکه پروژه های آبخیزداری در دو بخش مهم بیو مکانیکی و بیو لوژیکی انجام می شود یادآور شد: ایجاد سدهای رسوبگیر، سازه های ملاتی، گابیونی، خشکه چینی و بندهای خاکی در بخش بیو مکانیکی صورت می گیرد و طرحهایی نظیر بانکت بندی، کنتور فارو، سکو بندی، کاشت نهال های مثمر و غیر مثمر، تراس بندی، سکو بندی، حفاظت و قرق ازعملیات بیولوژیکی محسوب می شوند.

آذربایجان غربی بیش از ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار هکتار عرصه ملی دارد که از این میزان ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار هکتار عرصه مرتعی و ۱۰۱ هزار هکتار عرصه جنگلی است.