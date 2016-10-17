۱۲ باند قاچاق کالا و ارز در مازندران متلاشی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید محمود میر فیضی بعدازظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در راستای مقابله بی‌امان با قاچاق کالا و ارز در استان و در جهت تحقق شعار اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل و حمایت از تولیدات داخلی، این فرماندهی با استفاده از همه ظرفیت‌ها و امکانات، طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز را در دستور کار قرار داده است.

فرمانده انتظامی استان مازندران با اشاره به اجرای بیش از نه مرحله طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز در سطح استان، از کشف بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در مدت ۶ ماهه نخست امسال خبر داد.

وی از افزایش ۱۴ درصدی کشفیات کالای قاچاق در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد و افزود: ۱۲ باند قاچاق کالا و ارز در طی این مدت در استان شناسایی و متلاشی شدند.

سردار میر فیضی با تأکید بر استمرار طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز در ۶ ماهه دوم سال جاری، از فعالیت گسترده قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان با همکاری همه عوامل انتظامی و امنیتی استان خبر داد.

فرمانده انتظامی استان مازندران، در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به نقش مردم و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی در همکاری با پلیس برای مقابله با قاچاق کالا، افزود: تعامل و همکاری مردم با پلیس نقش سازنده‌ای در موفقیت نیروی انتظامی در مقابله با کالای قاچاق دارد.

وی عدم خرید کالای بی‌کیفیت خارجی قاچاق در بازار و حمایت از تولیدات داخلی را در پیشگیری از قاچاق کالا مهم دانست و تأکید کرد: تحقق شعار " اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" نیاز به عزم همگانی دارد.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت و اهمیت وجود امنیت در جامعه، امنیت را به‌مانند اکسیژن و هوا برای انسان و موجودات دانست و افزود: لازمه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه‌ای امنیت است.

سردار میر فیضی، با اشاره به نقش مردم در تولید امنیت، گفت: مردم نقش اساسی را در تولید امنیت دارند و پلیس با رویکرد اجتماعی به دنبال تقویت سرمایه اجتماعی یعنی مردم است.

فرمانده انتظامی استان مازندران، سرمایه اجتماعی پلیس را مهم‌ترین سرمایه برشمرد و افزود: نیروی انتظامی به دنبال برقراری ارتباط مستمر با مردم برای جلب اعتماد و افزایش مشارکت عمومی است و افزایش مشارکت موجب تقویت سرمایه اجتماعی و موجب ایجاد آسایش و آرامش در جامعه می‌شود.

وی اظهار داشت: انتظار پلیس از مردم خودکنترلی و مراقبت از خود و خانواده در برابر آسیب‌ها و تهدیدات است.

وی افزود: انتظار دیگر پلیس از مردم نظارت بر عملکرد پلیس است و اینکه مردم پلیس ما باشند که دراین‌ارتباط با راه‌اندازی مرکز ۱۹۷ دفتر نظارت همگانی به‌طور شبانه‌روز آماده دریافت انتقاد، پیشنهاد و نظرات مردم وتقدیر وتشکر از عملکرد خود است.

میر فیضی بابیان اینکه موفقیت پلیس در عرصه نظم وامنیت، نشان‌دهنده تعامل و همکاری خوب مردم و آحاد جامعه با پلیس است، افزود: اقتدار نرم پلیس، نفوذ کلام و اقناع‌سازی از ویژگی‌های پلیس اسلامی ایران است.

وی گفت: اقدامات پلیس همواره با تعقل و تدبیر است و پلیس همواره سعی دارد تا موضوعات و مسائل امنیتی و شبه امنیتی و اجتماعی را با سازوکار و راهکارهای اجتماعی حل کند.