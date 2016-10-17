به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اطلاع رسانی محیط زیست شهر تهران (سامات) محمد حسین بازگیر، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران گفت: طرح ساعاتی با محیط بانان صبح امروز با حضور پروازی مقدم مدیرآموزش و پرورش منطقه ۶ و جمعی از کارشناسان محیط زیست، کارشناسان مرکز تحقیقات، آموزش و مشاوره فضای سبز شهرداری منطقه ۶ در دبستان شهید پندی منطقه ۶ تهران کلید خورد.

وی گفت: در مراسم امروز طی گفتگویی ساده و صمیمی با دانش آموزان به معرفی محیط بانان، دغدغه های شغل محیط بانی، وضعیت محیط زیست و نقش دانش آموزان جهت حفاظت از آن پرداخته شد.

بازگیر اظهار داشت: همچنین مشکلات آب و مسائل خاک، هجمه های تحمیل شده بر حیات وحش و وضعیت نامناسب جنگل ها و مراتع برای دانش آموزان تشریح و از آنها خواسته شد که بعنوان محیط بانان افتخاری نسبت به شناسایی مشکلات و کمک به حفظ محیط زیست و همراهی با محیط بانان اقدام کنند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: پیش از این نیز طرح ساعاتی با محیط بانان در تعدادی از مدارس مناطق ۲ و ۷ تهران به اجرا در آمده بود.

در ادامه این مراسم پروازی مقدم مدیر آموزش و پرورش منطقه شش از آمادگی کامل آموزش و پرورش برای همراهی با سازمان حفاظت محیط زیست و اجرای طرح ساعاتی با محیط بانان در سطح ۲۰۰ مدرسه منطقه ۶ خبر داد و حفظ محیط زیست را بعنوان شعار اصلی و محوری امسال همکاران خود اعلام کرد.

در این مراسم با کمک کارشناسان مرکز تحقیقات، آموزش و مشاوره فضای سبز شهرداری منطقه ۶ نحوه صحیح کاشت درخت و نگهداری از درختان به دانش آموزان ارائه شد و تعدادی درخت توسط دانش آموزان و مهمانان شرکت کننده در جلسه کاشته شد.