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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۶:۲۸

از اول مهرماه آغاز شد

مدارس تهران میزبان محیط‌بانان شدند

مدارس تهران میزبان محیط‌بانان شدند

طرح ساعاتی با محیط بانان از ابتدای مهر ماه در تعدادی از مدارس استان تهران به منظور ارائه آگاهی هایی در خصوص مسائل محیط زیست آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اطلاع رسانی محیط زیست شهر تهران (سامات) محمد حسین بازگیر، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران گفت: طرح ساعاتی با محیط بانان صبح امروز با حضور پروازی مقدم مدیرآموزش و پرورش منطقه ۶ و جمعی از کارشناسان محیط زیست، کارشناسان مرکز تحقیقات، آموزش و مشاوره فضای سبز شهرداری منطقه ۶ در دبستان شهید پندی منطقه ۶ تهران کلید خورد.

وی گفت: در مراسم امروز طی گفتگویی ساده و صمیمی با دانش آموزان به معرفی محیط بانان، دغدغه های شغل محیط بانی، وضعیت محیط زیست و نقش دانش آموزان جهت حفاظت از آن پرداخته شد.

بازگیر اظهار داشت: همچنین مشکلات آب و مسائل خاک، هجمه های تحمیل شده بر حیات وحش و وضعیت نامناسب جنگل ها و مراتع برای دانش آموزان تشریح و از آنها خواسته شد که بعنوان محیط بانان افتخاری نسبت به شناسایی مشکلات و کمک به حفظ محیط زیست و همراهی با محیط بانان اقدام کنند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: پیش از این نیز طرح ساعاتی با محیط بانان در تعدادی از مدارس مناطق ۲ و ۷ تهران به اجرا در آمده بود.

در ادامه این مراسم پروازی مقدم مدیر آموزش و پرورش منطقه شش از آمادگی کامل آموزش و پرورش برای همراهی با سازمان حفاظت محیط زیست و اجرای طرح ساعاتی با محیط بانان در سطح ۲۰۰ مدرسه منطقه ۶ خبر داد و حفظ محیط زیست را بعنوان شعار اصلی و محوری امسال همکاران خود اعلام کرد.

در این مراسم با کمک کارشناسان مرکز تحقیقات، آموزش و مشاوره فضای سبز شهرداری منطقه ۶ نحوه صحیح کاشت درخت و نگهداری از درختان به دانش آموزان ارائه شد و تعدادی درخت توسط دانش آموزان و مهمانان شرکت کننده در جلسه کاشته شد.

کد مطلب 3798271
مسعود بربر

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