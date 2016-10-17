توزیع واکسن آنفلوانزا در کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا چمن ظهر دوشنبه به خبرنگاران گفت: آنفلوانزای فصلی از مهم‌ترین بیماری‌های واگیردار است که باید جدی گرفته شود وتوصیه می‌شود گروه‌های در معرض خطر حتما این واکسن را دریافت کنند.

وی افزود: گروه‌های در معرض خطر مانند افراد بالای ۶۵ سال، کودکان ۹ ماه تا ۵ سال، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای جدی مانند بیماران سرطانی و افراد عضو پیوندی حتما واکسن این بیماری را دریافت کنند.

چمن به افزایش روزافزون بیماری‌های غیرواگیر اشاره داشت و گفت: ۷۰ درصد مرگ و میرها در کشور و استان کهگیلویه و بویراحمد ناشی از بیماری‌های غیرواگیردار است.

وی بیان کرد: تغییرات جمعیت شناختی، دگرگونی در سبک زندگی و کنترل بیماری‌های واگیر از مهم‌ترین علل افزایش این بیماری‌هاست.

وی مبارزه با بیماری‌های غیرواگیر را دشوارتر از بیماری‌های واگیر عنوان کرد و افزود: در بیماری‌های واگیر و مسری عامل و منشأ بیماری را می‌شناسیم، اما در بیماری‌های غیرواگیر عوامل سبب ساز و زمینه ساز متعددی وجود دارد که کار مبارزه را سخت می‌کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد به سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر کشور اشاره داشت و گفت: ۲۰ درصد بهبود فعالیت فیزیکی، ۳۰ درصد کاهش استعمال دخانیات، ۳۰ درصد کاهش مصرف نمک و ۲۵ درصد کاهش شیوع فشار خون بالا از مهم‌ترین اهداف کمی این سند است.