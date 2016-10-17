طرح ملی مراقبت از آنفلوانزای پرندگان درآذربایجان غربی اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دامپزشکی آذربایجان غربی، اسماعیل الهیاری با بیان این مطلب اظهارداشت: طرح ملی مراقبت از آنفلوانزای پرندگان در سال ۹۵ همزمان با سراسر کشور در استان آذربایجان غربی از مهرماه آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

وی افزود: مرحله اول این طرح با نمونه برداری از ۹ واحد بازارچه های عرضه پرندگان زنده، واحدهای پرورش اردک و غاز، باغ پرندگان و باغ وحش استان در مدت یک هفته به اتمام رسید.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور، زنبور عسل آذربایجان غربی گفت: مرحله دوم این طرح با نمونه برداری از ۴۹ روستای انتخاب شده از طرف سازمان دامپزشکی ادامه یافته و در نهایت، با نمونه برداری واحدهای صنعتی که متعاقبا توسط سازمان دامپزشکی کشور اعلام خواهد شد خاتمه خواهد یافت.

الهیاری افزود: آزمایشات HI و PCR برای شناسایی تحت تیپ های H۵ و H۷ و H۹ در آزمایشگاه اداره کل دامپزشکی استان انجام گرفته و در صورت نیاز به آزمایشات تکمیلی، نمونه های لازم به سازمان دامپزشکی کشور ارسال خواهد شد.