یک زن به اتهام ۱۰۰ فقره کلاهبرداری اینترنتی در مازندران دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن محمدنژاد بعدازظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری از وی در شبکه اجتماعی تلگرام، موضوع در دستور کار کارآگاهان و کارشناسان پلیس فتای استان قرار گرفت.
وی تصریح کرد: کارشناسان پلیس فتا با انجام تحقیقات از مالباخته دریافتند، زنی کلاهبردار با حضور در شبکه اجتماعی تلگرام با انجام تبلیغات فروش البسه و دریافت سفارش خرید و وجه مورد نظر آر مشتریان با سوء استفاده از اعتماد اعضای گروه، از آنان کلاهبرداری میکند.
رئیس پلیس فتای مازندران، خاطر نشان کرد: کارشناسان پلیس فتا با انجام تحقیقات فنی و استفاده از شگردهای خاص پلیسی، رد زن کلاهبردار را در یکی از استانهای شمال غرب کشور، شناسایی کردند.
وی افزود: ماموران در ادامه تحقیقات با هماهنگی قضائی این زن کلاهبردار را دستگیر کردند که متهم در تحقیقات و بازجوییهای فنی پلیس، به ۱۰۰ فقره کلاهبرداری به ارزش بیش از دو میلیارد ریال به این شیوه اقرار کرد و متهم برای انجام تحقیقات بیشتر با صدور قرار از سوی مرجع قضائی روانه زندان شد.
رئیس پلیس فتای مازندران با هشدار به شهروندان گفت: صفحاتی که ناخواسته در برابر شما باز میشوند و حاوی تبلیغات فروش کالاها و ارائه خدمات هستند، ممکن است تقلبی بوده و قصد کلاهبرداری داشته باشند.
وی تاکید کرد: از سایتهایی خرید کنید که حتماً نماد اعتماد الکترونیکی را داشته باشند. این فروشگاهها در سایت Enamad.ir قابل مشاهده است و در هنگام تصمیم به خرید از فروشگاههای الکترونیکی، از تجربه دوستان و آشنایان نزدیک در خصوص خریدهای آنلاین استفاده کنید.
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