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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۶:۱۳

رئیس پلیس فتا مازندران:

یک زن به اتهام ۱۰۰ فقره کلاهبرداری اینترنتی در مازندران دستگیر شد

یک زن به اتهام ۱۰۰ فقره کلاهبرداری اینترنتی در مازندران دستگیر شد

ساری - رئیس پلیس فتای مازندران گفت: کارآگاهان سایبری پلیس فتای استان موفق شدند، زنی را که از طریق فروش اینترنتی ۱۰۰ فقره کلاهبرداری کرده بود را دستگیر کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن محمدنژاد بعدازظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری از وی در شبکه اجتماعی تلگرام، موضوع در دستور کار کارآگاهان و کارشناسان پلیس فتای استان قرار گرفت.

وی تصریح کرد: کارشناسان پلیس فتا با انجام تحقیقات از مالباخته دریافتند، زنی کلاهبردار با حضور در شبکه اجتماعی تلگرام با انجام تبلیغات فروش البسه و دریافت سفارش خرید و وجه مورد نظر آر مشتریان با سوء استفاده از اعتماد اعضای گروه، از آنان کلاهبرداری می‌کند.

رئیس پلیس فتای مازندران، خاطر نشان کرد: کارشناسان پلیس فتا با انجام تحقیقات فنی و استفاده از شگردهای خاص پلیسی، رد زن کلاهبردار را در یکی از استان‌های شمال غرب کشور، شناسایی کردند.

وی افزود: ماموران در ادامه تحقیقات با هماهنگی قضائی این زن کلاهبردار را دستگیر کردند که متهم در تحقیقات و بازجویی‌های فنی پلیس، به ۱۰۰ فقره کلاهبرداری به ارزش بیش از دو میلیارد ریال به این شیوه اقرار کرد و متهم برای انجام تحقیقات بیشتر با صدور قرار از سوی مرجع قضائی روانه زندان شد.

رئیس پلیس فتای مازندران با هشدار به شهروندان گفت: صفحاتی که ناخواسته در برابر شما باز می‌شوند و حاوی تبلیغات فروش کالاها و ارائه خدمات هستند، ممکن است تقلبی بوده و قصد کلاهبرداری داشته باشند.

وی تاکید کرد: از سایت‌هایی خرید کنید که حتماً نماد اعتماد الکترونیکی را داشته باشند. این فروشگاه‌ها در سایت Enamad.ir قابل مشاهده است و در هنگام تصمیم به خرید از فروشگاه‌های الکترونیکی، از تجربه دوستان و آشنایان نزدیک در خصوص خریدهای آنلاین استفاده کنید.

کد مطلب 3798280

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