به گزارش خبرنگار مهر، احدالله فاضلی ظهر دوشنبه در جلسه پدافند غیرعامل شهرستان خرم آباد با بیان اینکه در رابطه با پیش بینی و پیش گیری از خطر اقداماتی در دستور کار مدیران دستگاه های اجرایی مشاهده نمی شود، اظهار داشت: ما با خطرهای از قبیل سیل، زمین لرزه و ...مواجه هستیم که اینگونه خطرها نیاز به مطالعات دارند.

وی بیان داست: در چندسال اخیر به علت نبود اعتبارات، مطالعات در رابطه با پیشگیری از خطرها ضعیف دیده شده است.

مدیرکل اداره زمین شناسی و اکتشافات معدنی لرستان به مشکل منابع آب های زیر زمینی در شهرستان کوهدشت اشاره کرد و گفت: در این شهرستان با کمبود آب شرب مواجه هستیم.

فاضلی با تاکید بر اینکه زمین شهرستان کوهدشت زمینی پویا است، عنوان کرد: هرچه داریم از زمین است و همه افراد، دام، مصالح و ... از زمین تغذیه می کنند.

وی با اشاره به اینکه در بعضی از مناطق شهرستان های دورود، بروجرد، نورآباد و الیگودرز در رابطه با بحث کشاورزی مواد فلزی از قبیل سرب و روی وجود دارد، تصریح کرد: این فلزات از طریق دام، انسان و آب وارد چرخه غذایی انسان شده و باعث بروز بیماری های مختلی از قبیل سرطان، سقط جنین و ... خواهد شد.

مدیرکل اداره زمین شناسی و اکتشافات معدنی لرستان اضافه کرد: اکثر راه هایی که در استان احداث می شود در مسیرهای زمین لغزش احداث می شوند.

فاضلی در ادامه سخنان خود گفت: در صورتی که مطالعات و پیش گیری هایی در رابطه با سیل صورت می گرفت خیلی از سیلاب های اخیر اتفاق نمی افتادند.

وی به جانمایی اشتباه برخی از سدهای استان اشاره کرد و افزود: امیدواریم مدیران بحث مطالعات و پیشگیری را به طور جدی در دستور کار خود قرار دهند.