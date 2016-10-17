  1. استانها
  2. لرستان
۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۶:۱۵

مدیرکل اداره زمین شناسی لرستان مطرح کرد؛

عمده پروژه‌های راه‌سازی لرستان در مسیر «زمین‌لغزش» احداث‌شده‌ است

عمده پروژه‌های راه‌سازی لرستان در مسیر «زمین‌لغزش» احداث‌شده‌ است

خرم آباد - مدیرکل اداره زمین شناسی و اکتشافات معدنی لرستان گفت: عمده پروژه های راهسازی این استان در مسیر «زمین لغزش» احداث شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، احدالله فاضلی ظهر دوشنبه در جلسه پدافند غیرعامل شهرستان خرم آباد با بیان اینکه در رابطه با پیش بینی و پیش گیری از خطر اقداماتی در دستور کار مدیران دستگاه های اجرایی مشاهده نمی شود، اظهار داشت:  ما با خطرهای از قبیل سیل، زمین لرزه و ...مواجه هستیم که اینگونه خطرها نیاز به مطالعات دارند.

وی بیان داست: در چندسال اخیر به علت نبود اعتبارات، مطالعات در رابطه با پیشگیری از خطرها ضعیف دیده شده است.

مدیرکل اداره زمین شناسی و اکتشافات معدنی لرستان به مشکل  منابع آب های زیر زمینی در شهرستان کوهدشت اشاره کرد و گفت: در این شهرستان با کمبود آب شرب مواجه هستیم.

فاضلی با تاکید بر اینکه زمین شهرستان کوهدشت زمینی پویا است، عنوان کرد: هرچه داریم از زمین است و همه افراد، دام، مصالح و ... از زمین تغذیه می کنند.

وی با اشاره به اینکه در بعضی از مناطق شهرستان های دورود، بروجرد، نورآباد و الیگودرز در رابطه با بحث کشاورزی مواد فلزی از قبیل سرب و روی وجود دارد، تصریح کرد: این فلزات از طریق دام، انسان  و آب وارد چرخه غذایی انسان شده و باعث بروز بیماری های مختلی از قبیل سرطان، سقط جنین و ... خواهد شد.

مدیرکل اداره زمین شناسی و اکتشافات معدنی لرستان اضافه کرد: اکثر راه هایی که در استان احداث می شود در مسیرهای زمین لغزش احداث می شوند.

فاضلی در ادامه سخنان خود گفت: در صورتی که مطالعات و پیش گیری هایی در رابطه با سیل صورت می گرفت خیلی از سیلاب های اخیر اتفاق نمی افتادند.

وی به جانمایی اشتباه برخی از سدهای استان اشاره کرد و افزود: امیدواریم مدیران بحث مطالعات و پیشگیری را  به طور جدی در دستور کار خود قرار دهند.

کد مطلب 3798281

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها