واحدهای حراست فضای همدلی و همکاری را در ادارات ترویج کنند

به گزارش خبرنگارمهر، فریدون همتی در همایش حراست های ادارات تابع استانداری که ظهر دوشنبه در سالن باغستان برگزار شد اظهارداشت: یکی از مسائلی که در امور مشکل ساز می شود افراط و تفریط است که باید از آن دوری کنیم.

وی افزود: واحدهای حراست می توانند در ترویج همدلی و وحدت در سازمان ها و ادارات به نقش خود عمل کنند و در ایجاد فضای انسجام عمومی نقش آفرین باشند.

استانداری قزوین یادآورشد: مردم عزادار حسینی در ایام محرم عشق و ارادت خود به ائمه معصومین(ع) را نشان دادند وامیدواریم با درس گرفتن از نهضت عاشورا مسیر زندگی خود را بدرستی تعیین کنیم.

وی افزود: هر چه شناخت ما از حماسه عاشورا دقیق تر باشد می توانیم با گرفتن انرژی مثبت در مسیر ارزشها گام برداریم و این حرکت می تواند موجب کاهش آسیب های اجتماعی شود.

استاندار با اشاره به سفر رئیس جمهور و هیئت وزیران به استان قزوین اظهارداشت: با انجام این سفر و اجرای مصوبات بسیار امیدواریم شاهد پیشرفت هایی در عرصه های مختلف استان باشیم.

همتی گفت: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در خصوص رفع بیکاری و ایجاد اشتغال برای جوانان باید تلاش خود را مضاعف کرده و از همه فرصت ها به خوبی استفاده کنیم.

وی افزود: اقدامات مدیران باید مبتنی بر برنامه ریزی های دقیق باشد و در این راستا لازم است از ظرفیت های استان قزوین در حوزه های صنعت، کشاورزی و گردشگری برای تحقق اشتغال بخوبی استفاده کنیم.

استاندار بیان کرد: نقش استان در حوزه اقتصاد ملی مهم است و ۵.۴ درصد تولیدات محصولات کشاورزی مربوط به این استان است.

استاندار در ادامه به نقش مهم نیروهای حراست اشاره کرد و گفت: باید روحیه تعامل، همکاری و همدلی در سطح جامعه و محیط های سازمانی تقویت شود و با همدلی همه تشکل ها و نخبگان بتوان آرامش مناسبی را در استان ایجاد کرد.

استاندار گفت: متاسفانه تولید و نشر اخبارغلط و خلاف واقع در گروه ها و شبکه های اجتماعی مشکل ساز شده و ابزاری برای اقدامات ناصواب و تفرقه ساز است.

همتی افزود: حفظ آبروی اشخاص بسیار مهم است و نباید بانشراخبار غلط و تفرقه برانگیز آبروی مومنی را بریزیم و با حیثیت افراد بازی کنیم.

وی گفت: افراط و تفریط به همه آسیب می زند و واحدهای حراست ها باید گوش و چشم مدیران باشند در غیر اینصورت کار کردن دشوار خواهد شد و اگر همدل و هماهنگ نباشیم به نتایج قابل قبولی نمی رسیم.

همتی بیان کرد: پیشگیری از آسیب های سازمانی بسیار مهم است و قبل از شکل گیری هر رخداد و اتفاقی باید پیشگیری کنیم تا بتوانیم خسارتهای احتمالی را کاهش دهیم.

درادامه آیت الله عابدینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین گفت: از ویژگی های هر انسانی ابعاد حراستی وی است و در گام اول هر انسانی که می خواهد خدایی و الهی باشد و آسیبی به او نرسد باید از خود حراست کند.

وی افزود: کار در حراست بسیار سخت و دشوار و حساس است و در بیشتر مواقع حراست رابطه تنگاتنگی با قضاوت دارد که باید در این خصوص بسیار مراقب بود.