توقیف سواری بی ام و با بیش از ۷۱ میلیون ریال خلافی در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ علی اصغر شیر محمدی افزود: مأموران پلیس راه اتوبان زنجان تبریز، حین کنترل خودروهای عبوری در محور "زنجان - میانه"، یک دستگاه سواری "بی ام و " را جهت بازرسی متوقف کردند.

وی افزود: در استعلام صورت گرفته از سوابق خودرو مشخص شد که دارای مبلغ ۷۱ میلیون و ۱۵۰ هزار ریال خلافی پرداخت نشده است؛ با روشن شدن این امر، خودرو به منظور پرداخت دیون دولتی و سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد.

سرهنگ شیر محمدی با اشاره به این که افزایش نرخ جرایم رانندگی یک عامل مهم بازدارنده در کاهش تخلفات رانندگی است، عنوان کرد: تخطی از سرعت مطمئنه و عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی نه تنها زیان های مالی در پی دارد بلکه ممکن است خسارت های جانی نیز به همراه داشته باشد.

رئیس پلیس راه استان زنجان یادآور شد: سرعت مطمئنه لازمه ایمنی جاده ها است و نباید برای زودتر رسیدن به مقصد، حوادث جبران ناپذیر را رقم زد