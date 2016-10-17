فرهنگ درکشور ملک مشاع است/ نباید همه انتظارات فرهنگی از دولت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی امیری در گردهمایی اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه خراسان رضوی که ظهر دوشنبه در مشهد برگزار شد، اظهار کرد: هدف از سفر به شهر مشهد با هیئتی ۴۰ نفره بررسی عمکرد خراسان رضوی، ارزیابی دستاوردهای سفر ریاست جمهوری و پیگیری مسائل مدیریتی استان به دستور رئیسجمهور است.
وی افزود: بهطور همزمان جلسات دیگری در حوزههای مختلف در حال برگزاری است تا گوش شنوای حرفهای فعالان حوزههای گوناگون خراسان رضوی و شهر مشهد باشیم و بتوانیم گامی در جهت برطرف کردن مشکلات موجود برداریم.
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی با اشاره به گفتمان فرهنگی دولت بیان کرد: دولت یازدهم اندیشه و تبار تاریخی مشخصی دارد و چهار ضلع اصلی گفتمان فرهنگی دولت یعنی اعتدال، عدالت، عقلانیت و دیانت را دارد که در این میان عنصر دیانت جوهر گفتمان فرهنگی است و دولت از یک گفتمان و تبار فرهنگی برخوردار است.
وی در ادامه گفت: فرهنگ در کشور ملک مشاع و دولت یک پازل از مجموعه بزرگ فرهنگی کشور است و نباید همه انتظارات فرهنگی را از دولت درخواست کرد و بر این باور هستیم که در عرصه فرهنگی از ناکجاآباد به نقطه روشنی رسیدهایم اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.
صالحی امیری عنوان کرد: عرصه فرهنگی مانند عرصههای صنعتی و کشاورزی نیست که بتوان با اعداد و ارقام صحبت کرد؛ عرصه فرهنگی کشور عرصه باورها، اندیشه، اخلاق، فضیلت، انسانیت، همگرایی، سازگاری و فکر و اندیشه است.
وی اضافه کرد: بهواسطه حضور استاندار خراسان رضوی که دارای یک شخصیت فرهنگی است، زبان گفتگو با دولت در خراسان رضوی وجود دارد که این موضوع بسیار حائز اهمیت است.
مشاور رئیسجمهور بابیان اینکه مشکل اصلی در حوزه فرهنگی تندزبانی است بیان کرد: زبان گفتگو و فهم مشترک نقطه ثقل حوزه فرهنگی است زیرا قدرت حل مسائل مختلف را دارد و از این منظر نظام فرهنگی مبتنی بر مجموعهای از بایدها و نبایدها است.
وی اظهار کرد: در بین تمام سخنرانیهای انجامشده در این گردهمایی یک پیام روشن وجود دارد که نقطه اصلی برای عظیمت به سمت پلهای توسعه در کشور فرهنگ است و آن نقطه اصلی آغاز حرکت گفتگوی فرهنگی است.
کلمه فرهنگ بسیار ساده و پرمعنا است
صالحی امیری تصریح کرد: کلمه فرهنگ بسیار ساده و درعینحال بسیار پرمعنا است زیرا تا زمانی که گفتگو بهصورت کامل شکل نگیرد امکان تفاهم نیز وجود ندارد.
وی ادامه داد: اغتشاش و مناقشه فرهنگی در فضایی شکل میگیرد که گفتگوی فرهنگی وجود نداشته باشد و اگر امروز در کشور شاهد هستیم که بهجای گفتگو با زبان دیگری باهم سخن میگوییم این موضوع ناشی از فقر گفتگو است.
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی عنوان کرد: بسیار خرسندم که در خراسان رضوی اتاق گفتگوی فرهنگی توسط مدیریت فرهنگی استان راهاندازی شده است اما این گفتگو باید در مرحله اول آزادانه، بدون تبعیض، در فضایی برابر و همراه با پذیرش حرف دیگران باشد.
وی با بیان اینکه گفتگو بهمنزله یک مونولوگ نیست بلکه یک دیالوگ است یعنی بدون اینکه در ذهنیت یکدیگر زیست کنیم بشنویم و سخن بگوییم، گفت: گفتگو با برابری، عدالت و پذیرش حق دیگران شکل میگیرد که باید موردتوجه قرار گیرد زیرا سازگاری فرهنگی محصول گفتگوی فرهنگی است.
صالحی امیری افزود: قدرت گفتگو در اختیار هنرمندان و فرهیختگان است به همین دلیل اگر همه فرهیختگان در یک محیط گرد هم جمع شوند مناقشه فرهنگی به وجود نمیآید.
وی عنوان کرد: در حال حاضر بیش از هر چیزی به گفتگو در جامعه نیاز داریم و باید بپذیریم که در یک فضای تعاملی باهم زیست کنیم زیرا زیستفرهنگی بدون سازگاری فرهنگی در جامعه شکل نمیگیرد.
مشاور رئیسجمهور خاطرنشان کرد: برای رسیدن به قلههای توسعه فرهنگی باید تحمل، مدارا، گفتگوی فرهنگی، تعامل و سازگاری فرهنگی را باید آغاز کار بدانیم و برای دستیابی به سازگاری فرهنگی نیازمند تحمل فرهنگی هستیم.
وی با اشاره به اینکه باید پذیرفت دیگران نیز در این کشور صاحبفکر، اندیشه و نظر هستند و حق بیان نظرات خود رادارند، افزود: نکته دوم برای رسیدن به قله توسعه، تنوع و تکثر فرهنگی است به همین منظور باید پذیرفت که در این کشور مجموعهای از تفکرات، اقوام، خردهفرهنگها،اندیشه، نگرشها و ثمرات فکری وجود دارد که باید با آنان گفتگو و مدارا کنیم و سازگار باشیم.
وی با اشاره به اینکه زیستفرهنگی در فضای تنوع فرهنگی شکل میگیرد، گفت: دولت یازدهم از ابتدا به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه نه به تحجر اعتقاددارم نه به ولنگاری فرهنگی، اعتقاد قلبی داشته و امروز راه نجات و رسیدن به قلههای توسعه در حوزههای اقتصادی، تجاری و فرهنگی و روابط روزمره را اعتدال میداند و آن را سرلوحه کار خود قرار داده است.
تولید نشاط و شادی در جامعه امری ضروری است
صالحی امیری اظهار کرد: برای دولت یازدهم انتخاب مسیر اعتدال در یک فضای بسیار سختی انجام شد و در این مسیر از تونل افراط و تفریط عبور کردیم و برای حرکت به سمت اعتدال نیازمند تعامل، گفتگو، سازگاری، تحول و مدارا هستیم و باید بپذیریم که همیشه مخالف وجود دارد پس باید مخالفان را تحمل کرد.
وی بابیان اینکه مخالف، دشمن نیست، اضافه کرد: این نوع تفکر که جز یک نفر در این کشور کسی نباید بیندیشد و فکر کند تحجر به شمار میآید؛ کشور دارای تنوع فرهنگی است و باید امنیت فرهنگی، فکر، قلم در جامعه وجود داشته باشد.
مشاور رئیسجمهور با اشاره به اینکه امنیت فرهنگی نقطه توسعه کشور است، افزود: امنیت فکر، قلم و بیان در جامعه سرآغاز حرکت در مسیر توسعه است و جامعهای که امنیت فرهنگی نداشته باشد قطعا در آن جامعه توسعه فرهنگی، خلاقیت، پویایی شکل نمیگیرد زیرا خلاقیت و پویایی نتیجه فضایی امن است که از این منظر معتقدیم تمامی افرادی که در حوزه فرهنگ فعالیت میکنند باید احساس امنیت داشته باشند و امنیت پیام، فکر و قلم و به تعبیر امروزیها امنیت پس از بیان باید وجود داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: عقلانیت به معنای درک روشنی از فضای جامعهای است که در مسیر تحول قرار دارد.
صالحی امیری گفت: یکی از دلایل بروز آسیبهای اجتماعی نگرانکننده، نبود فاکتور شادی و نشاط در جامعه است و اگر تولید نشاط در فضای رسمی کشور در چارچوب هنجارها و ارزشهای اخلاقی و قانونی وجود نداشته باشد قطعا این جامعه زیرزمینی میشود و فرهنگ دوگانه ایجاد میشود.
وی اضافه کرد: دوگانگی فرهنگی بهعنوان یک آسیب جدی در جامعه است و نباید اجازه دهیم که شکاف فرهنگی در کشور گسترش یابد.
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی بیان کرد: باید همزبانی و همدلی را در نسل جوان به وجود آوریم در غیر این صورت مسیر حرکت جوانان مسدود میشود و جوانان به فعالیتهای زیرزمینی روی میآورند که انحرافی بزرگتر است.
وی تولید نشاط و شادی را وظیفه دولت و ضرورتی حیاتی دانست و گفت: جامعه ناامید هرگز به مقصد نمیرسد، نشاط مجموعهای از عناصر و عوامل مختلف است؛ نشاط ابتدا درونی است که بعدازآن بهصورت بیرونی بروز پیدا میکند. نشاط رضایت درونی است که هر انسانی میتواند به آن دست یابد.
صالحی امیری اظهار کرد: انسجام فرهنگی به معنای حرکت همه سلایق و علایق در یک مسیر است که عنصر دیگری درراه رسیدن به توسعه جامعه محسوب میشود.
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