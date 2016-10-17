باند مسلح تهیه و توزیع مواد مخدر در چالوس دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست پلیس آگاهی استان مازندران، از شناسایی و دستگیری سارق مسلح و کشف خودروی سرقتی خبر داد و افزود: ماموران پلیس آگاهی شهرستان چالوس حین انجام مأموریت و گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودرو سواری پراید مظنون شدند.

سرهنگ حسن رضوانی تصریح کرد: ماموران با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی و استعلام پلاک خودرو دریافتند، این خودرو دارای سابقه سرقت به عنف در استان قم در تاریخ ۲۰ مهرماه است و با دریافت این اطلاعات، ماموران در اقدامی غافلگیرانه این خودرو را متوقف و راننده خودرو را دستگیر کردند.

سرهنگ رضوانی، خاطر نشان کرد: ماموران در بازرسی از خودرو موفق به کشف لوازم و تجهیزات دفاع شخصی و یک قبضه کلت کمری شدند، که در ادامه با تحقیق از متهم به سرقت مشخص شد، این فرد به نام " احمد – س" ۲۸ ساله با زورگیری از مالک خودرو در استان قم اقدام به سرقت خودرو کرده است.

سرهنگ رضوانی از تشکیل پرونده برای متهم و تحویل وی به مرجع قضائی خبر داد و افزود: این فرد برای تحقیقات بیشتر روانه زندان شد.

سرهنگ مجید رودگر سرپرست انتظامی شهرستان چالوس، از شناسایی و دستگیری اعضای باند مسلح تهیه و توزیع مواد مخدر خبر داد و تصریح کرد: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی وتحقیقات پلیسی، اعضای این باند به نام‌های "الف – ب" و "ع – م" و زنی به نام "ه – خ" شناسایی کردند.

سرپرست انتظامی شهرستان چالوس، خاطر نشان کرد: ماموران در ادامه با شناسایی مخفیگاه متهمان با هماهنگی قضائی و تشکیل تیم‌های ویژه عملیاتی، پس از محاصره مخفیگاه متهمان در عملیاتی ضربتی همه اعضای باند را دستگیر کردند.

سرهنگ رودگر، اظهار داشت: در بازرسی از منزل متهمان یک قبضه قمه و کارد و مقادیر زیادی انواع موادمخدر و ۲۳ میلیون ریال وجه نقد کشف و متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.