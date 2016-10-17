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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۶:۳۳

فواد معصوم:

فروپاشی داعش حتمی و نزدیک است/ محافظت از شهروندان؛ ماموریت اصلی

فروپاشی داعش حتمی و نزدیک است/ محافظت از شهروندان؛ ماموریت اصلی

رئیس جمهور عراق تاکید کرد که فروپاشی گروه تروریستی داعش حتمی و نزدیک است و محافظت از شهروندان موصل ماموریت اصلی نیروهای عراقی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، رئیس جمهور عراق در سخنانی بر پیروزی قطعی نیروهای امنیتی عراق در برابر تروریست های داعش در عملیات آزادسازی موصل تاکید کرد.

بر اساس این گزارش «فواد معصوم» رئیس جمهور عراق در سخنانی گفت: آزادسازی شهر موصل و تمامی اراضی عراق از کنترل داعش قریب الوقوع است و شکست داعش نیز قطعی است. همچنین نیروهای ملی باید پشت نیروهای مسلح باشند.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: همبستگی تاریخی و سرنوشت ساز نیروهای مسلح عراق اعم از نیروهای ارتش، پلیس، نیروهای پیشمرگه، حشدالشعبی و داوطلبان موصل و نینوا و همچنین عشائر، جهانیان را مبهوت و متعجب کرده است.

رئیس جمهور عراق در پایان تاکید کرد: فروپاشی گروه تروریستی داعش حتمی و نزدیک است. محافظت از شهروندان موصل ماموریت اصلی نیروهای عراقی است.

گفتنی است عملیات آزادسازی موصل از صبح امروز دوشنبه توسط نیروهای امنیتی عراق کلید خورد و نیروهای عراقی تاکنون چندین منطقه را آزاد کرده اند.

کد مطلب 3798287

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