به گزارش خبرنگار مهر، کاظم دستغیب بعد از ظهر دوشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز با بیان اینکه باید از تمامی داشته ها برای رسیدن به موفقیت صنعت توریست استفاده کنیم، گفت: در کشور ژاپن جشنواره گیلاس برگزار می شود که سالانه مبالغ زیادی از طریق توریست درآمد دارند.

وی ادامه داد: اردیبهشت شیراز زمان بهار نارنج است که باید از این موقعیت مناسب بهترین استفاده را داشته باشیم.

عضو شورای شهر شیراز افزود: بهترین زمان برای برگزاری یک جشنواره بزرگ، اردیبهشت ماه است که باید با هماهنگی مسئولین و نهادهای مربوطه جشنواره بهار نارنج در شیراز راه اندازی شود.

دستغیب در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت بافت تاریخی شیراز نیز تاکید کرد: باید با استفاده از تمام داشته ها به سمت بازسازی و مرمت بافت تاریخی شیراز حرکت کرد زیرا توسعه صنعت گردشگری با داشتن زیر ساخت احتیاج دارد.