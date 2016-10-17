ترامپ اتهامات جدیدی علیه هیلاری کلینتون رو خواهد کرد

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل-پیمان یزدانی: انتشار فیلمی درباره اظهارات «دونالد ترامپ» نامزد جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا که زمان زیادی تا برگزاری آن باقی نمانده است درباره زنان که بیانگر فساد اخلاقی وی است، موجب شد که آرای وی تا حدود زیادی ریزش کند.

در پی این اقدام همچنین شماری از زنانی که در سال های مختلف با وی همکاری داشته اند از رفتار آزار دهنده و ناشایست وی با زنان در سال های گذشته خبر داده اند که این امر نیز در کاهش میزان محبوبیت وی تاثیر زیادی داشته است.

با این حال ترامپ ساعاتی قبل از آغاز مناظره خود با «هیلاری کلینتون»، نامزد حزب رقیب دموکرات، ویدئویی در پاسخ به واکنش‌های گسترده به اظهارات رکیکش درباره زنان منتشر کرد.

در این ویدئو که در هتل تاریخی «واترگیت» ضبط شده، سه زن که می‌گویند قربانیان تجاوز جنسی بیل کلینتون هستند، به رأی‌دهندگان درباره دیدگاه‌های «هیلاری کلینتون» درباره زنان هشدار می‌دهند.

در خصوص میزان تاثیر افشاگری ها درباره فساد های اخلاقی کاندیداها در نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفتگویی با«پل پیلار» از اساتید دانشگاه «جورج تاون» آمریکا انجام شده است که در ادامه می آید.

وی در گذشته کارشناس و رئیس بخش تحلیل عملیات سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) بوده است. پیلار تاکنون مسئولیت‌های متعددی را بر عهده داشته است که از آن جمله می‌توان به ریاست واحدهای تحلیل عملیات‌های سیا در خاور نزدیک، خلیج فارس و جنوب آسیا اشاره کرد. پیلار همچنین سابقه حضور در شورای امنیت ملی آمریکا را به عنوان یکی از اعضای اصلی در کارنامه کاری خود دارد.

*اخیرا فیلمی از «دونالد ترامپ» کاندیدای جمهوی خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا درباره اظهارات وی درباره زنان که بیانگر فساد اخلاقی وی است، منتشر شده است که موجب کاهش محبوبیت وی شده است. پیش بینی شما از نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چیست؟

نظرسنجی ها، بازارهای شرط بندی و هر کسی که قویا و تعصبی به اردوگاه ترامپ اعتقاد ندارد، انتظار دارد که هیلاری کلینتون برنده انتخابات شود. من هم بر این باورم که هیلاری کلینتون پیروز خواهد شد هر چند هیچگاه نمی توان امکان بروز تحولاتی را که منجر به از بین رفتن شانس وی شود را نادیده گرفت.

*با وجود بسیاری از فشارها و افشاگری ها، چرا هنوز دونالد ترامپ به عنوان رقیب انتخاباتی مانده است؟ اساسا چه گروه های در انتخابات به وی رای خواهند داد؟

برخی از حامیان ترامپ به بیان تعصبات و پیش داوری های خود در خصوص وی پرداخته اند. اما اکثر حامیان وی، ترامپ را به عنوان ابزار مهمی برای تغییر می پندارند بدون اینکه فکر کنند که وی واقعا چه نوع تغییراتی می خواهد ایجاد کند.

بسیاری از حامیان وی کسانی هستند که احساس می کنند از نظر اقتصادی عقب مانده اند. ترامپ سیاست ها و برنامه های خاصی برای بهبود وضع اقتصادی این افراد ارائه نمی کند و آنچه هم که اعلام داشته موجب خواهد شد اوضاع اقتصادی آنها بدتر شود.

ترامپ تلاش می کند رای هر کسی را که از وضع موجود ناراضی است را جلب کند. اینگونه نارضایتی ها و تمایلات برای تغییر احزاب در کاخ سفید در تاریخ آمریکا مرسوم و رایج بوده است و تا به حال خیلی مرسوم نبوده است که یک کاندیدایی که در راس کار نیست در انتخابات پیروز شود و جانشین رئیس جمهوری شود که هم حزبی خودش است. آخرین باری که این اتفاق افتاد در سال ۱۸۵۶ بود که کاندیدای دموکرات موفق به این کار شد.

*ترامپ رسانه ها را متهم به اقدامات هماهنگ علیه خودش می کند. به نظر شما رسانه ها در تخریب وجهه وی تا چه حد موفق بوده اند؟

ترامپ این اتهامات را وارد می کند چون در حال باختن است. شخصیت وی با اظهارات و عملکردش متفاوت است بطوریکه رسانه ها قادر به تخریب آن نیستند.

*با توجه به اینکه زمان کمی تا انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است، آیا در این مدت باقی مانده ممکن است شاهد مطرح شدن موضوعاتی باشیم که بتواند بر روی نتایج انتخابات تاثیرگذار جد باشد مثل فیلمی که از فساد اخلاقی ترامپ منتشر شد؟

اکثر رجزخوانی های موجود در مهمات خانه هر یک از جناح ها خرج شده اند. در زمان باقی مانده تا انتخابات به احتمال زیاد شاهد تکرار نقطه نظرات قبلی بطور مکرر خواهیم بود. با این وجود کاندیدایی که عقب است یعنی ترامپ سخت تلاش خواهد کرد تا چیزی جدید رو کند. اما اگر وی بخواهد چیز جدیدی را مطرح کند یقینا آن مسئله سیاست عمومی نخواهد بود و بیشتر اتهاماتی جدید علیه هیلاری کلینتون و سوابق او خواهد بود.