به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر احمدی، امروز در حاشیه مراسم گرامیداشت هفته پیوند انجمن اولیا و مربیان که در تالار فرهنگ برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: تلاش ما این است تا انجمن اولیا و مربیان محل تحقق حقیقی مشارکت حضور خودجوش اولیا باشد اما هنوز به نتیجه نهایی در این خصوص نرسیدهایم. طی سه سال گذشته تلاش کرده ایم تا اولیا را فعالتر کنیم یا آنها را نسبت به سیستم آموزش و پرورش مطالبه گر کنیم. متأسفانه در حال حاضر اولیا حضور چشمگیر و قابل قبولی در برنامهریزیها ندارند؛ طبق اسنادی که وجود دارد برای اولیا چنین جایگاهی در نظر گرفته شده است، اما وضعیت رضایتبخشی نداریم.
وی افزود: رویکرد انجمن و اولیا هیچ زمان فرمایشی و دستوری نبوده است در صورتی که این انجمن در مدرسه تشکیل میشود و نمایندگانی از اولیا، معلمان و مدیران در آن انتخاب شده و حضور دارند.
مدیرکل انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش درباره اینکه رویکرد انجمن اولیا و مربیان بیشتر جنبه جمع آوری پول است، گفت: اولیا تصویر درستی از کار انجمن اولیا و مربیان ندارند، در نتیجه در این انجمن جمع میشویم اما نمیدانیم چکار میکنیم، اولیا فکر می کنند با پرداخت پول دیگران نقش تربیتی را برای فرزندان آنان ایفا می کنند.
وی تصریح کرد: امر تربیت بهصورت نیابتی از جانب دیگران نمی تواند صورت گیرد، انجمن اولیا و مربیان سالهاست که در انتقال فرهنگ تربیتی از طرق مختلف مانند مجلات و برنامههای صدا و سیما عمل کرده اند، اما هنوز با ایدهآل فاصله داریم.
وی درباره ی عملکرد سرویسهای مدارس گفت: برنامه محکمی در این خصوص داریم، حتی خطاهای سرویس مدارس را بهصورت موردی پیگیری میکنیم. اگر اتفاقی در شهرستان کوچک نیز رخ دهد بنده یک نماینده را برای بررسی می فرستم. ما نسبت به مجروح شدن یک دانشآموز هم حساسیت داریم.
مدیرکل انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش یادآور شد: برای نمونه چند روز پیش دانشآموزی از سوار شدن به سرویس مدرسه خودداری کرده بود و خود مسیر را طی کرده بود که در راه تصادف و مجروح شد، فردی را برای بررسی اعزام کردم تا راننده سرویس موردنظر را مورد مؤاخذه قرار دهد و اینکه به چه حقی بدون حضور دانشآموز حرکت کرده است و ما تا این حد نسبت به این موضوع حساس هستیم.
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