معرفی داوران بخش پوستر و پرچم دهمین «سوگواره هنر عاشورایی»

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد آقا قلی زاده، محمد خزائی و مهدی حاجی محمدی کار داوری آثار بخش پوستر و پرچم دهمین «سوگواره هنر عاشورایی» را به عهده دارند.

احمد آقا قلی زاده متولد ۱۳۳۸تهران و دارای فوق لیسانس گرافیک از دانشگاه تهران است. زمینه های تخصصی هنر نقاشی، نگارگری فعالیت می کند و عضوگروه گرافیک مرکز هنرهای تجسمی است. برپایی چند نمایشگاه انفرادی و شرکت در چندین نمایشگاه جمعی در داخل و خارج از کشور از جمله: دفاع مقدس (۱۳۶۴)، صلح ـ مسکو ـ روسیه (۱۳۶۵)، قدس ـ سوریه ـ دمشق (۱۳۶۹)، دفاع مقدس پاکستان، اولین نمایشگاه گرافیک تهران، دومین نمایشگاه گرافیک تهران، سومین نمایشگاه گرافیک تهران اشاره کرد. همچنین در کارنامه وی تا کنون کسب مدال طلا، لوح تقدیر دست خط مبارک حضرت امام خمینی(ره)، جایزه ویژه، دیپلم افتخار مسابقه جهانی پوستر (مسکو)، دیپلم افتخار، لوح تقدیر اولین نمایشگاه گرافیک تهران، برنده نفر اول دومین نمایشگاه گرافیک تهران، برنده نفر دوم روی جلد کتاب سومین نمایشگاه گرافیک تهران دیده می شود.

محمد خزائی متولد ۱۳۴۰ و دارای دکتری ارتباط تصویری (هنر اسلامی) از دانشگاه بیرمنگام انگلستان است.از جمله سوابق اجرایی وی می توان به عضویت در گروه واژه گزینی هنرهای تجسمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، مؤسسه مطالعات هنر اسلامی، شورای بررسی وتصویب نشان دانشگاه ها وموسسات آموزشی عالی کشور و مدیر گروهی گرافیک دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس اشاره کرد. عضویت در هیئت علمی نشریات، دانشیار پایه ۱۶ هیئت علمی گروه گرافیک دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس از سال ۱۳۷۷ از دیگر سوابق وی به شمار می رود.

مهدی حاجی محمدی فریمانی متولد ۱۳۴۸ در شاهرود و دارای فوق لیسانس نقاشی از دانشگاه تربیت مدرس است. عضویت در انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران، انجمن صنفی فعالان روابط عمومی ایران و تدریس در دانشگاه سوره و دانشگاه علم وفرهنگ از فعالیت های این هنرمند به شمار می آید. کسب جایزه و لوح تقدیر از دومین نمایشگاه بین المللی دوسالانه پوستر جهان اسلام، جایزه و لوح تقدیر رتبه دوم پوستر نمایشگاه هنرهای تجسمی، رتبه سوم پژوهش از سومین کنگره ملی فرهنگ ادبیات و شهادت، جایزه و لوح تقدیر از دومین نمایشگاه پوستر اسماءالحسنی ... از دیگر فعالیت های این هنرمند به شمار می رود.

این جشنواره در بخش های نقاشی، پوستر و پرچم با موضوع حماسه عاشورا و در بخش تصویر سازی با موضوع قاسم بن الحسن ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۵ افتتاح می شود و به مدت یک ماه آثار آن در حوزه هنری به نمایش گذاشته می شود.