وضعیت امنیتی بافت تاریخ و قدیمی شیراز مناسب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، کمال پاک فطرت بعد از ظهر دوشنبه در صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز، گفت: مشکلات عدیده در منطقه بافت تاریخی فرهنگی شهر شیراز اگر چه بارها و بارها از سوی افراد مختلف و بگونه های متعدد بیان شده لیکن متأسفانه همچنان معضلات و مشکلات از دامن این منطقه رخت بر نبسته و بیش از پیش شاهد ادامه همان روند نامطلوب هستیم.

وی ادامه داد: وجود ناامنی و حضور بی شمار معتادان در کوچه پس کوچه های محلات مختلف بافت تاریخی که در سایه وجود قاچاقچیان و اراذل و اوباش رقم می خورد نمی تواند فرصتی طلائی برای ایجاد گردشگری و احیاء بافت را باعث شود.

عضو شورای شهر شیراز تصریح کرد: اولین گام در تحول بافت تاریخی و احیاء آن همگامی و همراهی کلیه دستگاههای ذیربط و مسئول در این رابطه است و اینکه همه مشکلات عمرانی در بافت تاریخی تنها معطوف به شهرداری نبوده ، بلکه سایر دستگاههای خدمات رسانی هم بایستی همگام با شهرداری نسبت به رفع معضلات احساس مسئولیت کنند.

پاک فطرت ادامه داد: اینکه در بافت تاریخی همه نداری ها و کمبودها بر دوش یک دستگاه قرار گرفته و انتظارات مردم را بیهوده بالا ببرند هرگز موجب تحول نشده و بر مشکلات نیز می افزاید در کنار مشکل امنیت و اعتیاد روز افزون بایستی به معضل بهداشت، فاضلاب ، معابر، کمبود شدید مدرسه و افزایش تدریجی اتباع بیگانه در نقطه مرکزی بافت تاریخی اشاره کرد که این نقاط ضعف کاملاً مشهود به همراه سودجویی عده ای خاص در تملک اماکن تاریخی ، مانع بزرگی در تحقق برآورده شدن انتظارات مورد نظر است .

وی تاکید کرد: بنظر می رسد آنقدر که همان افراد فرصت طلب در پی منافع شخصی بدنبال احیاء موردی در دل بافت هستند برای ما کفاف « گنج بودن » را کرده و دیگر نیازی به آبروداری برای رفع معضلات مشهود نیست.

عضو شورای شهر شیراز افزود: صد البته توجیه محرک توسعه و دست اندازی در دل بافت تاریخی هم مزید بر علت شده تا گروهی دیگر منفعت طلبی را ترجمان کرد.

پاک فطرت ادامه داد: بروز مشکلات ترافیکی در طول روز و در مرکز شهر است از دیگر مشکلات شهر است اینکه تا چه زمان مقرر است چشمها در انتظار آغاز طرح ترافیک بوده و مشکل تردد در خیابان های مرکزی کمتر شود بر همگان پوشیده و کم کم به آرزو مبدل می شود .

عضو شورای شهر شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت ورزش در شهر شیراز نیز گفت: توجه به ورزش قهرمانی عامل مهم و اساسی در ایجاد انگیزه بین افراد جامعه محسوب می شود به عبارتی زمینه ساز حضور مردم و به خصوص جوانان جامعه اعم از دختر و پسر در فضای ورزشی توجه ویژه به ابعاد مختلف ورزشی قهرمانی است.

پاک فطرت افزود: متاسفانه در جایی نگرش ما از ورزش همگانی تنها پیاده روی در بلوار چمران و پارکها و بوستان های شهر می باشد که این میزان اندک نمی تواند جائی در مطالبات به حق جوانان و نوجوانان داشته باشد و بایستی با برنامه ریزی و ایجاد انگیزه که آن هم تنها با بها دادن به ورزش قهرمانی میسر می شود موجبات افزایش علاقه در مردم و نسل جوان را باعث شد.