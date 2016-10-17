آخرین دستورالعمل های کمیته پزشکی AFC اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون فوتبال؛ دکتر توحید سیف برقی - رئیس کمیته پزشکی در این خصوص گفت: به دنبال نشست کمیته پزشکی کنفدراسیون فوتبال آسیا در ۱۳ ژوئن ۲۰۱۶ در دوحه قطر و تصویب آن توسط کمیته اجرایی AFC از ۱۰ اکتبر ۲۰۱۶ در خصوص آلودگی هوا و پروتکل کانکاکشن سر (ضربه به سر) تصمیمات زیر لازم الاجراست:

در رابطه با آسیب به سر که منجر به کانکاشن (ضربه به سر) مانند ضربه سر به زانو، سر به سر و سر به زمین که خطرات منجر به مرگ و همچنین خطر شکستگی ستون فقرات گردنی وجود دارد، کمیته پزشکی AFC این تصمیمات را اتخاذ کرد:

درخصوص آسیب به سر داور بلافاصله بازی را تا ۳ دقیقه بعد از آسیب به سر می تواند متوقف نماید و به کادر پزشکی بازیکنی که آسیب دیده اجازه بدهد تا ارزیابی های کامل پزشکی را برای ورزشکار فوتبال انجام دهد. در نهایت داور مسابقه نظر کارشناسی پزشک تیم را در خصوص اینکه فرد قادر به ادامه مسابقه هست یا نیست دریافت کرده و در نهایت تصمیم داور در این خصوص نظر قطعی خواهد بود.

سیف برقی در ادامه خاطر نشان کرد: در خصوص سیاست های آلودگی هوا نیز کمیته پزشکی کنفدراسیون فوتبال آسیا تصویب کرد که اندکس (معیار) آلودگی هوا عدد ۲۰۰ میکروگرم به بالا باشد و مسابقه بعد از مشاوره با مسئولین لغو خواهد شد. براساس اظهارنظر AFC نکات زیر نیز باید مدنظر قرار گیرد:

۱. تاکنون هیچ سند علمی یا تحقیقاتی در خصوص موضوع آلودگی هوا و رشته ورزشی فوتبال در مجلات علمی چاپ نشده است تا راهنمایی برای انجام و لغو مسابقه در نظر گرفته شود.

۲. موضوع آلودگی هوا یکی از پدیده های شایع در کشورهای آسیایی به خصوص کشور مامحسوب میشود.

۳. در خصوص موضوع آلودگی هوا و لغو مسابقات موضوع از دیدگاه های زیر مورد بررسی قرار گرفته است:

الف: سلامتی ورزشکاران، عوارض شدید ناشی از آلودگی هوا مانند واکنش های آلرژیک، آسم، آنفولانزا، مشکلات تنفسی و کاهش دید

ب: موضوعات اقتصادی، رسانه ها، مشکلات سفر مجدد تیم ها و هزینه مشکلات فروش بلیط و ...

ج: موضوع آلودگی هوا و حجم هوای ورودی به داخل ریه ها در حین مسابقه فوتبال ۵ برابر حالت استراحت می باشد (۲۵ تا ۳۰ لیتر در دقیقه که تاکنون هیچ مطالعه ای در خصوص اثرات کوتاه مدت و بلند مدت استنشاق هوای آلوده به صورت سند علمی وجود ندارد).

د: توجه به این موضوع اهمیت دارد که API (معیار آلودگی هوا) بعضی از کلان شهرها (به عنوان مثال تهران) ممکن است از یک مکانی از شهر تا مکانی دیگر متفاوت باشد. همچنین تجهیزات برای اندازه گیری API (معیار آلودگی هوا) ممکن است همیشه در دسترس نباشد. درنهایت عدد API ۲۰۰ به عنوان مرز جهت انجام یا لغو مسابقه مورد تأکید قرار گرفته است.

وی افزود: همچنین نکات زیر در این خصوص می بایست در نظر گرفته شود:

۱. همان طوری که آب و هوا از زمانی به زمان دیگر ممکن است تغییر کند مهم است که اندازه گیری API دو ساعت و یک ساعت قبل از شروع مسابقه انجام گردد. همچنین بررسی و اندازه گیری API(معیار آلودگی هوا)، ۲۴ ساعت قبل از مسابقه توسط کمیته پزشکی فدراسیون ها باید مدنظر باشد.

۲. کمیته پزشکی جریان باد و بارندگی را به عنوان فاکتورهای اضافه درنظر خواهد گرفت.

۳. کمیته پزشکی موظف است تیم پزشکی اورژانس و ماهر در چنین وضعیت های اضطراری در محل مسابقات را پیش بینی کند. در این خصوص حضور پزشک آشنا به وضعیت های اورژانس ریه الزامی است.

۴. اهمیت مصرف آب و مایعات توسط پزشکان تیمها به بازیکن ها باید توصیه شود.

۵. پزشکان تیم ها باید اطلاعات دقیق در خصوص تاریخچه آسم، ابتلای ورزشکاران به آسم ناشی از ورزش و همچنین بازیکنان با تاریخچه آلرژی داشته باشند.

۶. همچنین اقدامات پیشگیرانه همانند بهداشت شخصی و تجویز واکسن آنفولانزا مدنظر تیم های ورزشی قرار گیرد.

۷. در نهایت تصمیم در خصوص انجام یا لغو مسابقه توسط داور با مشورت با افسر پزشکی مسابقه، ناظر و هماهنگ کننده مسابقه گرفته خواهد شد.

سیف برقی در پایان گفت: در نهایت لازم به ذکر است در جلسه اخیر کمیته پزشکی کنفدراسیون فوتبال آسیا سر کار خانم دکتر هراتیان نماینده کشورمان و عضو کمیته پزشکی AFC حضور داشتند.