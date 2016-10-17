بیماری‌ های غیر واگیردار علت ۷۵درصد مرگ و میرها در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز جامع خدمات سلامت گوگان با حضور وزیر بهداشت افتتاح شد. این مرکز در سه طبقه و در زمینی به مساحت ۳ هزار و ۴۲۸ مترمربع احداث شده و قرار است به بیش از ۱۵ هزار نفر در این مرکز خدمات مختلف درمانی و بهداشتی ارائه شود.

سیدحسین قاضی زاده هاشمی عصر دوشنبه در مراسم افتتاح مرکز جامع خدمات سلامت گوگان با اشاره به شکست بیمه روستایی در کشور گفت: مشکل بیمه روستایی کشوری است و تنها محدود به استان آذربایجان شرقی نمی شود.

وی با بیان اینکه تفاوتی نباید بین بیمه روستایی و بیمه سلامت وجود داشته باشد، اظهار داشت: وقتی یک روستایی از مسیر ارجاع به پزشک متخصص معرفی نمی شود، نمی تواند از خدمات بیمه استفاده کند و محروم می ماند.

وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه باید اشکالات بیمه روستایی برطرف شود، گفت: مردم باید بدون محدودیت به خدمات بهداشتی و درمانی دسترسی داشته باشند، متاسفانه نواقصات بیمه روستایی باعث نارضایتی مردم شده که باید رفع شوند.

دانشگاه علوم پزشکی تبریز یکی از دانشگاه های برتر کشور است

وی سپس با بیان اینکه دولت محدودیت های اعتباری زیادی دارد، گفت: مردم نیاز به خدمات ‌رسانی دارند و از مسئولان و نمایندگان نیز انتظاراتی دارند و باید به این انتظارات پاسخ داده شود.

هاشمی سپس با تاکید بر اینکه آذربایجان شرقی به طور کامل زیر پوشش خدمات شبکه بهداشتی قرار گرفته، ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی تبریز یکی از دانشگاه های پرکار و برتر کشور است که طرح ها و پروژه ها و خدمات زیادی در این سال های اخیر انجام داده است و مردم از این خدمات استفاده می کنند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سپس با تاکید بر اینکه تا سال ۹۶ مراکز جامع سلامت تمام جمعیت این استان را پوشش می دهند، گفت: بیش از ۷۵ درصد مرگ و میرهای استان به خاطر بیماری های غیرواگیر است و باید در این خصوص بیش از پیش توجه شود.

گفتنی است در مرکز جامع خدمات سلامت گوگان، ۲۴ رابط سلامت و ۱۰۰ سفیر سلامت در ارائه خدمات مشارکت دارند و قرار است در دو نوبت صبح و عصر به مردم این منطقه خدمات تزریقاتی، دندانپزشکی، پزشکی، مامایی و قلب ارائه شود.

بعداز این مراسم نیز کلنگ احداث خانه دوستدار سالمند گوگان در زمینی با زیربنای ۴۸۰ مترمربع توسط هاشمی وزیر بهداشت بر زمین زده شد.