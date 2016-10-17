بازداشت یک گروه تروریستی در نوار غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی (حماس) اعلام کرد که این جنبش عناصر یک گروهک تروریستی در داخل غزه را که سعی در حمله به ارتش مصر داشتند، دستگیر کرده است.

بر اساس این گزارش «محمود الزهار» عضور ارشد حماس در سخنانی اظهار داشت: گروه های تندروی فعال در نوار غزه که با رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان فلسطین در ارتباط هستند، سعی در حمله به ارتش مصر را داشتند که توسط مبارزان حماس دستگیر شدند.

وی در ادامه سخنان خود افزود: این گروه ها با انجام حملات نمایشی علیه اهداف صهیونیستی سعی دارند پای حماس را به عملیات های خرابکاری در منطقه بکشانند و در همین راستا، حماس تعدادی از عناصر گروه های تندرو را که هیچ وابستگی به جنبش های معروف فلسطینی ندارند و تنها سعی در ضربه زدن به امنیت مصر را داشتند، دستگیر کرده است.