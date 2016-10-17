پلیس لندن به لباس مخصوص دوربین دار تجهیز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، مسئولین پلیس لندن خبر دادند که عملیات تجهیز نیروی پلیس به لباسهای دوربین دار در شهر لندن ابتدا بصورت آزمایشی و سپس بصورت گسترده و با ۲۲۰۰۰ افسر پلیس تا اواسط سال ۲۰۱۷ انجام خواهد گرفت.

یک کمیسر پلیس لندن گفت: بکارگیری دوربینهای فیلم برداری در لباسهای افسران پلیس اعتماد مردم نسبت به عملکرد آنها را بسیار بالا خواهد برد زیرا فیلمهای ضبط شده توسط پلیس در صورت نیاز به مردم نمایش داده خواهد شد.

وی در ادامه افزود: این دوربینهای مخصوص در لباسهای افراد پلیس جای گرفته و در هنگام نیاز عمل فیلم برداری را انجام خواهند داد.