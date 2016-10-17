رئیس هیئت فوتبال یزد انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز مجمع هیئت فوتبال استان یزد با حضور مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال برگزار و رای گیری برای انتخاب رئیس هیئت فوتبال یزد برگزار شد.

از مجموع شش داوطلب ریاست هیئت فوتبال به اسامی سید امیر پاکزاد مقدم و حسین صالحیان، عبدالرضا دستا، سیدحسن خیبری، هادی فخرالدین و کاظم سبحان‌ زاده، سه نفر انصراف دادند و سه نفر دیگر در معرض انتخاب اعضای مجمع قرار گرفتند.

در مجموع ۲۶ رای به صندوق ریخته شد که نام عبدالرضا دستا با کسب ۱۶ رای، سیدحسن خیبری با ۹ رای و هادی فخرالدین با یک رای از صندوق خارج شد.

بر این اساس، عبدالرضا دستا برای مدت چهار سال به عنوان رئیس هیئت فوتبال استان یزد انتخاب شد.