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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۶:۴۳

برای یک دوره چهار ساله دیگر؛

رئیس هیئت فوتبال یزد انتخاب شد

رئیس هیئت فوتبال یزد انتخاب شد

یزد ـ رئیس هیئت فوتبال استان یزد برای یک دوره چهار ساله دیگر با برگزاری مجمع انتخابات با حضور رئیس فدراسیون فوتبال ایران معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز مجمع هیئت فوتبال استان یزد با حضور مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال برگزار و رای گیری برای انتخاب رئیس هیئت فوتبال یزد برگزار شد.

از مجموع شش داوطلب ریاست هیئت فوتبال به اسامی سید امیر پاکزاد مقدم و حسین صالحیان، عبدالرضا دستا، سیدحسن خیبری، هادی فخرالدین و کاظم سبحان‌ زاده، سه نفر انصراف دادند و سه نفر دیگر در معرض انتخاب اعضای مجمع قرار گرفتند.

در مجموع ۲۶ رای به صندوق ریخته شد که نام عبدالرضا دستا با کسب ۱۶ رای، سیدحسن خیبری با ۹ رای و هادی فخرالدین با یک رای از صندوق خارج شد.

بر این اساس، عبدالرضا دستا برای مدت چهار سال به عنوان رئیس هیئت فوتبال استان یزد انتخاب شد.

کد مطلب 3798310

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