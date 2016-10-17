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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۶:۵۱

تصاویری از پدر اولین شهید مدافع حرم

تصاویری از پدر اولین شهید مدافع حرم

سرگرد محرم ترک، اولین شهید مدافع حرم بود. در تصاویر زیر پدر این شهید را در میان عزاداران حسینی هیئت محبان المهدی (عج) شهرستان ازنا و استان لرستان می‌بینید.

مجله مهر: سرگرد محرم ترک، اولین شهید مدافع حرم بود.  وی در سال ۱۳۵۷ به دنیا آمد و از بسیجیان مخلص و دلسوزی بود که در عرصه آموزشی و رزمی نیز فعالیت داشت و همواره توان خود را برای تقویت نظام اسلامی بکار می بست. همراهان وی در بسیج ایشان را از نظر اخلاقی و رفتاری، فردی بسیار با تقوا و هیئتی می دانند که همیشه در مراسم سوگواری ائمه اطهار (ع) حضوری فعال داشته است. شهید محرم ترک در دی ماه ۱۳۹۰ با کوله‌باری پر از خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در راه دفاع از حرم به دیدار حق شتافت تا اولین نفر از خیل عاشقان شهادت باشد که در راه دفاع از حرم مطهر حضرت زینب (سلام الله) شربت شهادت را نوشیدند.

کد مطلب 3798311

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