۲۰ بازیکن از بهترین و بدترین خریدهای «پپ گواردیولا»

به گزارش خبرگزاری مهر، «پپ گواردیولا» سرمربی تیم فوتبال منچسترسیتی علیرغم استعدادهای بزرگی که در فوتبال کشف کرده است، بازیکنان خوبی را نیز به نیمکت چسبانده است.

سایت «گل» طی گزارشی، به معرفی ۱۰ قرارداد برتر و همچنین ۱۰ قرارداد بد این سرمربی پرداخته است.

۱۰ قرارداد برتر این فهرست به ترتیب عبارتند از:

۱- «جرارد پیکه» با رضایت نامه ای به مبلغ ۵ میلیون یورو، در سال ۲۰۰۸ از منچستریونایتد به بارسلونا پیوست.

۲- «دنی آلوز» با رضایت نامه ای به مبلغ ۵/۳۵ میلیون یورو، در سال ۲۰۰۸ از سویا به بارسلونا پیوست.

۳- «روبرت لواندوفسکی» به صورت بازیکن آزاد، در سال ۲۰۱۴ از دورتمند به بایرن مونیخ پیوست.

۴- «ژابی آلونسو» با رضایت نامه ای به مبلغ ۹ میلیون یورو، در سال ۲۰۱۴ از رئال مادرید به بایرن مونیخ پیوست.

۵- «خاویر ماسکرانو» با رضایت نامه ای به مبلغ ۲۰ میلیون یورو، در سال ۲۰۱۰ از لیورپول به بارسلونا پیوست.

۶- «تیاگو آلکانترا» با رضایت نامه ای به مبلغ ۲۵ میلیون یورو، در سال ۲۰۱۳ از بارسلونا به بایرن مونیخ پیوست.

۷- «آرتورو ویدال» با رضایت نامه ای به مبلغ ۳۷ میلیون یورو، در سال ۲۰۱۵ از یوونتوس به بایرن مونیخ پیوست.

۸- «داگلاس کاستا» با رضایت نامه ای به مبلغ ۳۰ میلیون یورو، در سال ۲۰۱۵ از شاختار دونتسک به بایرن مونیخ پیوست.

۹- «یاشوا کیمیچ» با رضایت نامه ای به مبلغ ۵/۸ میلیون یورو، در سال ۲۰۱۵ از یوونتوس به بایرن مونیخ پیوست.

۱۰- «کینگسلی کومن» با انتقالی قرضی به ارزش ۷ میلیون یورو، در سال ۲۰۱۵ از یوونتوس به بایرن مونیخ پیوست.

همچنین ۱۰ انتقال بی ارزش مرد اسپانیایی به ترتیب عبارتند از:

۱- «دیمیترو چیگرینسکی» در سال ۲۰۰۹ با رضایت نامه ای به مبلغ ۲۵ میلیون یورو از شاختار دونتسک به بارسلونا پیوست.

۲- «زلاتان ابراهیموویچ» در سال ۲۰۰۹ با رضایت نامه ای به مبلغ ۵/۶۹ میلیون یورو از اینترمیلان به بارسلونا پیوست.

۳- «کی ریسون» در سال ۲۰۰۹ با رضایت نامه ای به مبلغ ۱۴ میلیون یورو از پالمیراس به بارسلونا پیوست.

۴- «الکساندر گلب» در سال ۲۰۰۸ با رضایت نامه ای به مبلغ ۱۷ میلیون یورو از آرسنال به بارسلونا پیوست.

۵- «مهدی بن عطیه» در سال ۲۰۱۴ با رضایت نامه ای به مبلغ ۲۸ میلیون یورو از رم به بایرن مونیخ پیوست.

۶- «ماریو گوتسه» در سال ۲۰۱۳ با رضایت نامه ای به مبلغ ۳۷ میلیون یورو از دورتمند به بایرن مونیخ پیوست.

۷- «هنریکه» در سال ۲۰۰۸ با رضایت نامه ای به مبلغ ۸ میلیون یورو از پالمیراس به بارسلونا پیوست.

۸- «مارتین کاسه‌رس» در سال ۲۰۰۸ با رضایت نامه ای به مبلغ ۵/۱۶ میلیون یورو از ویارئال به بارسلونا پیوست.

۹- «پپه رینا» در سال ۲۰۱۴ با رضایت نامه ای به مبلغ ۳ میلیون یورو از لیورپول به بایرن مونیخ پیوست.

۱۰- «ابراهیم آفلای» در سال ۲۰۱۱ با رضایت نامه ای به مبلغ ۳ میلیون یورو از آیندهوون به بارسلونا پیوست.