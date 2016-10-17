محموله بزرگ کالای قاچاق در لردگان توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس چهارمحال و بختیاری، غلامعباس غلامزاده گفت: ماموران نیروی انتظامی پس از هماهنگی با مقام قضائی طی عملیات ایست و بازرسی در این محور سه دستگاه سواری حامل کالا را توقیف کردند.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: در بازرسی از این خودرو ها چهار هزار و ۹۳۲ عدد مواد خوراکی، دو هزار و ۵۷ عدد انواع نوشیدنی، ۴۰۳ عدد لوازم خانگی، ۴۰۰ کیلوگرم بادام هندی و ۲۴۳ جفت کفش اسپورت فاقد مدارک گمرکی به ارزش یک میلیارد ریال کشف و چهار نفر نیز در این راستا دستگیر شدند.