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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۶:۵۶

مدیر کل آموزش وپرورش چهار محال وبختیاری:

لوازم ورزشی در آموزشگاه های چهارمحال و بختیاری توزیع شد

لوازم ورزشی در آموزشگاه های چهارمحال و بختیاری توزیع شد

شهرکرد- مدیر کل آموزش وپرورش استان چهار محال وبختیاری از توزیع اقلام ورزشی با اعتبار دومیلیارد ریال در مناطق آموزشی ۱۷ گانه این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش چهارمحال وبختیاری، بهروز امیدی با اشاره به ارسال اقلام و تجهیزات ورزشی به مناطق ۱۷ گانه آموزشی استان، اظهار کرد: اقلام و تجهیزات کامل ورزشی در قالب یک کاروان در مناطق ۱۷ گانه آموزش و پرورش استان توزیع شد.

امیدی افزود: این اقلام با ارزش دو میلیارد ریال شامل تجیهزات ورزشی از جمله دو هزارو ۱۵۰ دست کاپشن ولباس ورزشی، چهارهزارو ۵۰۰ توپ ورزشی، بیش ازپنج هزار طناب، ۴۰ دستگاه میز پینگ پونگ، دو هزارو ۱۶۰ عدد راکت، چهار هزارو ۱۵۵ عدد توپ پینگ پونگ و... است.

کد مطلب 3798320

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