انتقال آب به خراسان جنوبی جدی گرفته نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی نمایندگی ولی فقیه در خراسان جنوبی، حجت الاسلام سید محمدباقر عبادی نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی در جریان دیدار وزیر اطلاعات با نماینده ولی فقیه در استان، اظهارداشت: وجود حجت الاسلام و المسلمین علوی در هیئت دولت مغتنم است.

وی با اشاره به اینکه استان خراسان جنوبی از جهت اقتصادی دارای مشکلاتی است، گفت: آمار بالای بیکاری، آبرسانی به بیش از ۴۷۰ روستان و خالی شدن یک هزار و ۷۰۰ روستا که اخیرا در رسانه‌ها مورد اشاره قرار گرفته از جمله مشکلات استان است.

حجت الاسلام عبادی به تماس اخیر مدیر دفتر یکی از مسئولان کشوری پیرامون بررسی در خواست های بنده اشاره کرد و اظهارداشت: به این مدیر گفتم که کار از زیربنا گذشته است و مردم برخی روستاها فقط درخواست یک لیوان آب دارند.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس با بیان اینکه بحث انتقال آب به خراسان جنوبی تاکنون جدی گرفته نشده است، بیان کرد: در این استان باید آبخوان داری و پروژه های مربوط به آبخیزداری به سرعت حمایت و اجرایی شود تا قطره ای آب به هدر نرود.

وی در پایان با تأکید بر اینکه اگر به مشکلات استان توجه ویژه ای نشود، در آینده دچار مشکل امنیتی خواهیم شد، گفت: وزیر اطلاعات را به عنوان وزیر مدافع استان خراسان جنوبی می‌شناسیم.